"La receta de 2009 no vale para esta crisis, habrá que incentivar el consumo y endeudarse"

Alberto Núñez Feijóo siente el mismo vértigo que en 2009, cuando ganó sus primeras elecciones en Galicia. Incluso más porque si repite al frente de la Xunta le toca gestionar una comunidad en "pronóstico reservado" por la crisis económica que ha traído consigo la pandemia sanitaria. Además proclama que, esta vez sí, será su "última legislatura".

La oposición sostiene que si no hubiera elecciones el domingo, el confinamiento en A Mariña no habría sido solo de cinco días para la mayoría de los concellos.

El confinamiento durará lo que diga el comité clínico del Sergas, no lo que diga un político. El brote empezó el 24 de junio por lo tanto, ya han pasado quince días y el confinamiento se produce, cuando según los protocolos, las PCR se incrementan X durante tres días seguidos.

¿Teme una caída de la participación el domingo por los rebrotes?

Todas las comunidades, salvo una tienen brotes. Solo hay un caso en la UCI en Galicia y ningún fallecido desde el 10 de junio. Galicia es uno de los lugares mas seguros de España. Tenemos una población de 2,7 millones de gallegos y hay 256 positivos y siete hospitalizados. Firmo ahora porque los dos próximos años sean como ahora.

En 2016, contaba que se presentaba a las elecciones porque se había pasado dos legislaturas aguantando el edificio para que no se derrumbara, a causa de la crisis económica, y quería gestionar en época de bonanza. Si el domingo gana, tendrá que hacer frente a otra crisis económica. ¿Vale la receta de 2009, la de los recortes y la austeridad?

Creo que no. La crisis es mundial. En España la situación se agrava porque desde hace dos años en España no hay política económica. Tenemos un problema de oferta y de demanda. La gente no compra, no viaja, no consume, los empresarios no invierten ni aquí ni fuera. Hay que incentivar el consumo. La receta es la del PP europeo, que ha planteado una inyección de recursos, de préstamos para comprar la deuda soberana de países como España que no tendrían a quien colocársela en la banca privada, y un plan de ajuste de la economía para una economía mas verde.

¿Y qué haría usted desde la Xunta?

Lo primero, garantizar un Gobierno estable y con experiencia.

¿Cómo incentivaría el consumo?

Ejecutando el presupuesto, concediendo ayudas y préstamos a empresas, a autónomos e impulsando proyectos tractores que entren en el pacto verde europeo y así lograr financiación comunitaria.

¿Tendrá la Xunta en 2021 más recursos?

No.

¿Y menos?

Creo que vamos a tener la posibilidad de más capacidad de endeudamiento porque tenemos 3.500 millones de euros de deuda que no hemos emitido para equipararnos a la media de las comunidades. La deuda de Galicia supone el 18% del PIB y la media autonómica es del 24%. Estamos más saneados que otros y tenemos este colchón y otro, nuestro déficit está por debajo de lo que pide el Gobierno de España. Tenemos una capacidad de deuda no emitida, embalsada, que lo lógico seria que si la necesitamos para determinados proyectos tractores para incentivar esas inversiones podamos utilizarla.

¿Subiría impuestos?

No. Nos ha costado mucho bajarlos. Vamos a mantener las rebajas en IRPF, sucesiones, impuestos cero en el rural... Nuestro planteamiento es congelar impuestos.

El Gobierno que conformó en 2016 era un equipo para la bonanza económica, ahora toca gestionar una crisis. Si gana, ¿hará cambios en su gabinete?

Tenemos un muy buen equipo. Quizás el que tiene más experiencia en gestión de España. Es un equipo que ha gestionado la crisis de 2009 a 2014 y ha gestionado tres años de bonanza económica. Y ahora una pandemia sanitaria. Si gano el domingo, la composición del nuevo Gobierno será una decisión para tomar a finales de agosto.

¿Haría algún cambio en la estructura de la Xunta, por ejemplo, crear una segunda vicepresidencia?

Le puedo contar mi programa electoral pero no la estructura que tendrá el Gobierno, si gano.

Ha apostado por una campaña transversal, en la que pide el voto tanto a simpatizantes de Vox y CS como del PSOE. ¿Por qué deberían votarle electores con posicionamientos ideológicos tan dispares?

La situación de Galicia tras esta pandemia es de pronóstico reservado y me dirijo a todos los que creen que Galicia necesita más que nunca un gobierno, no un experimento, y a los votantes que piensan que hay que parar a los nacionalistas rupturistas y a los populistas. Y creo que hay mucha gente del PSOE, de acuerdo conmigo en esta cuestión. Me dirijo a los socialdemócratas por ello y porque igual que ellos yo también creo en una educación y una sanidad públicas de calidad. Y a los que han votado a Vox y Cs les digo que si siguen dispersando el voto, populistas y nacionalistas gobernarán. La política transversal que planteo reborda al PP y se mete en otras sensibilidades.

Usted ha defendido un Gobierno a la alemana a nivel estatal. Si pierde las elecciones, ¿llamará primero al PSOE o buscará el apoyo de Cs y Vox si entran en el Parlamento gallego?

El no es no del PSOE sigue vigente. Pedro Sánchez ha dicho esta semana que nunca pactará con el PP porque no quiere acabar como el Pasok. Tengo claro que o el PP logra mayoría absoluta o no gobernará.

¿Si gana estos comicios, será su última legislatura?

Creo que sí. Le diría que sí.

Y ya piensa en su sucesión? ¿Vislumbra ya a su sucesor?

Me gustaría que el PP siga siendo una fuerza útil, unida y de gobierno. El PP es imprescindible, si la oposición no mejora sus liderazgos, sus proyectos... Creo que el PP de Galicia se ha sentido representado por mí, cómodo conmigo. Ha sido un partido unido, sin fisuras, sin revueltas, y me gustaría que dentro de cuatro años siguiera así.