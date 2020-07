Tres empleados de Talgo niegan ante el juez el borrado de datos tras el accidente del Alvia

El caso Alvia vuelve a los juzgados. El juez Andrés Lago tomó declaración ayer a cuatro empleados de Talgo por el supuesto borrado de datos sobre averías del tren accidentado en Angrois tras producirse el descarrilamiento, una información proporcionada por un extécnico de la empresa ferroviaria a través de una declaración jurada seis años después del siniestro.

Durante la vista, celebrada en los juzgados de Santiago tras cuatro aplazamientos sucesivos, el primer testigo se ratificó en la denuncia que realizó y mantuvo que presenció como poco después del accidente de Angrois "vio como ordenaban al informático que borrara las averías pendientes del tren", algo que, según su versión, se hizo "modificando la fecha" del ordenador para que "desapareciesen".

Frente a ello, los otros tres testigos -el administrador de sistemas informáticos, el jefe de taller y el director de mantenimiento- negaron esa declaración", según relató al final de la sesión el abogado defensor del maquinista, Manuel Prieto.

En todo caso, el letrado destacó que estos tres últimos testigos han "reconocido ciertas cosas importantes", relacionadas con la existencia de documentación relativa al material rodante y sus revisiones que "no se ha adjuntado" a la causa, a pesar de los requerimientos. Entre ellas, según el abogado, los testigos explicaron que, dentro de la revisión que se hizo al tren poco antes del siniestro, se analizaron también las ruedas, pero advirtió de que esta documentación "falta". "No sabemos donde está o por qué no está aportada", cuestionó Prieto.

Prieto detalló también que los testigos "han reconocido" que "nada más ocurrir el accidente" se accedió al ordenador del tren "desde el taller de Fuencarral", un procedimiento del que también ha reclamado justificación. Finalmente, el abogado defensor del maquinista indicó que en el procedimiento "no está aportado todo el historial de mantenimiento" del tren, algo que ya pidió el primer juez instructor, Luís Aláez. "Faltan todas las revisiones desde 2010, que reconocen que las tienen, pero que no están aportadas", zanjó Prieto.

Las cuestiones abordadas este viernes deberían derivar, para este letrado, en que "el peritaje del material rodante se realizase absolutamente de nuevo", así como en reclamar y analizar "todo el historial de mantenimiento".

Por su parte, el abogado de la Plataforma de Víctimas del Alvia, Manuel Alonso Ferrezuelo, instó a "seguir investigando" la información sobre el supuesto borrado de averías, citando a "todas las personas que estaban allí" para "aclarar las contradicciones".