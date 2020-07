Elecciones 12-J Galicia 2020 | La Xunta asegura que votar es "la actividad más segura" que se puede hacer hoy

Mascarillas, geles higienizantes y distancia de seguridad marcarán las elecciones del 12-J por la pandemia del coronavirus. La Xunta garantiza que se podrá acudir a las urnas con total seguridad. Durante su visita ayer al Centro de Prensa de las elecciones al Parlamento, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió de que no podrán votar casi 300 personas contagiadas por el Covid-19, que ya han sido informadas por la Consellería de Sanidade. Con esta salvedad, el número dos del Gobierno gallego destacó que todos demás gallegos podrán participar "con absoluta garantía" en la jornada electoral ya que -recordó- se ha establecido un protocolo que permitirá que "probablemente, ir votar sea la actividad más segura que puedan hacer los gallegos.

"Las personas que no pueden acudir lo saben perfectamente; Sanidade sabe quiénes son y se lo comunicó", destacó Rueda para apelar a su "responsabidad". Aunque no va a establecer vigilancia alguna sobre los afectados para garantizar que no acudan a las urnas, la Xunta confía en que entiendan "por su propio interés, y después por el de los demás, que no podrán votar".

Delito

De lo contrario acudir a los colegios electorales habiendo dado positivo por Covid-19 o estando a la espera de realizar la prueba o con síntomas, se estaría cometiendo una infracción de la Lei de Saúde de Galicia por desobediencia a las autoridades sanitarias y causar un riesgo sanitario. Así lo advirtieron desde el Gobierno gallego después de que País Vasco anunciase penalizaciones por la comisión de un delito a las personas contagiadas que acudan a votar.

Entre los juristas se ha abierto el debate sobre el derecho a sufragio entre los contagiados por coronavirus .Por un lado, están expertos que aluden a que se trata de un segmento muy reducido de la población y que la decisión de la Xunta obedece a motivos sanitarios suficientemente justificados y por otro, están quienes que creen que una orden administrativa no debería ser el camino.