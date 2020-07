Correos reconoce que los electores gallegos de Cuba y Venezuela no pudieron votar

Correos ha reconocido que los emigrantes gallegos en Cuba y Venezuela no han podido votar por correo en las elecciones autonómicas por problemas en el reparto de la documentación en estos países, en los que un total de 1.945 y 1.720 electores, respectivamente, inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) solicitaron ejercer este derecho.

La documentación se envió a todos los países menos a Venezuela al "no" encontrar "transporte público ni privado" para hacerlo llegar, cuestión que implica que "ya no se va a poder votar desde allí, confirmaron fuentes de Correos a Europa Press. En el caso de Cuba, la documentación sí llegó , pero el correo cubano no procedió al reparto de la misma.

Al resto de países de América Latina, sí ha llegado la documentación "tras un gran esfuerzo por la situación especial originada por el Covid-19". Para ello Correos llegó a acuerdos con servicios de correos públicos o, si no fue posible, como en Uruguay, se emplearon compañías privadas.

En Galicia el voto exterior es este año decisivo, porque está en juego un escaño por Pontevedra, que se disputan PP y PSdeG por un estrecho margen de 47 votos. Según las cifras provisionales solo votaron 5.726 integrantes del CERA, de los cuales 4.888 lo hicieron por correo y 838 en urna. El 1,24% de participación de la diáspora supone la cifra más baja en la historia.