La ciudad de A Coruña alcanzará los 28 grados, cuatro más que ayer

El calor no da tregua a Galicia. Si ayer el mercurio alcanzó los 36 grados en la comunidad, en concreto en Ourense, hoy las temperaturas seguirán en ascenso. Hasta 37 grados se esperan en la ciudad de As Burgas y también en Pontevedra. Mayor será el alza que experimentará A Coruña, donde el termómetro llegará hasta los 28 grados, cuatro más que los registrados ayer, según las previsiones de MeteoGalicia. No habrá localidad en la comunidad que se quede por debajo de los 25 grados. En Vigo se esperan para hoy 35 grados; en Santiago, 31º, y en Ferrol y Lugo, 27º.

Los valores nocturnos de hoy serán más propios de un día de primavera, con mínimas de entre los 12 grados de Lugo o los 16º de A Coruña y los 19 de Pontevedra o los 23 de Vigo. Con esta situación, se esperan cielos poco nublados o despejados en general, con alguna nube en el extremo norte. Los vientos soplarán del nordeste, moderados en el tercio norte y fuertes entre Bares e Fisterra.

Mañana continuará la influencia anticiclónica, con máximas de 37 grados. En las Rías Baixas habrá un ligero descenso de las temperaturas, pero A Coruña se mantendrá la tendencia al alza, con 29º.