As Fragas concentra un tercio de las peticiones de ayudas de la Xunta a parques naturales

Hasta un total de 70 solicitudes de ayudas públicas de cara a la ejecución de actuaciones en el Parque Natural de As Fragas do Eume recibió la Xunta este año. Se trata de subvenciones del Ejecutivo autonómico que para el conjunto de todos los parques gallegos ascienden a 1,4 millones de euros. Así lo señaló la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, durante una visita a este espacio de la comarca coruñesa del Eume. De este modo, conoció en el municipio de Monfero algunas de las iniciativas beneficiadas.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda destacó que la "orden de ayudas para la mejora y conservación de los parques naturales de Galicia fue publicada el pasado mes de febrero".

"En estos momentos, está en fase de resolución, por lo que en los próximos días se conocerán cuáles son los proyectos subvencionados", consideró. Del total de más de 200 solicitudes en esta convocatoria, según añadió, "70 están relacionadas con promotores públicos o privados dentro de As Fragas do Eume".

Interés

Do Campo valoró que en torno a "un tercio de las iniciativas recibidas en el conjunto de los seis parques" naturales gallegos se corresponden con el eumés. Al respecto, incidió en "el interés mostrado una vez más por ayuntamientos, asociaciones, empresas y particulares de esta zona por impulsar y contribuir a la difusión de los valores naturales y turísticos". En este sentido, observó que se demuestra con "el notable número de proyectos que optan a la línea de subvenciones".

Según la Xunta, en el proceso de los años 2018 y 2019 se concedieron unos 362.000 euros para ejecutar 29 actuaciones, 28 a cargo de particulares y la restante por parte del Ayuntamiento de Cabanas. Además, se sumaron a esa consignación 23.000 euros invertidos en una ruta de senderismo en el municipio cabanés.

En el de Monfero, que visitó este martes la representante autonómica, se rehabilitaron elementos tradicionales como un pajar, un hórreo o un molino.