Desalojados 60 vecinos de Monterrei ante el avance de un incendio descontrolado

El equipo de lucha contra el fuego está tratando de extinguir un incendio activo que comenzó sobre las 14:45, en la parroquia de San Millán, en el municipio de Cualedro. Las llamas están avanzando sin control en dirección a las viviendas de San Cristovo, en el vecino municipio de Monterrei. De hecho, alrededor pasadas las 19:00, unos 60 vecinos de esta parroquia han tenido que ser desalojados, confirman fuentes de la Guardia Civil.



Antes se había decretado la situación de alerta 2, la que se activa cuando hay casas en riesgo, y la Unidad Militar de Emergencias (UME) se dirige a la zona para colaborar. Trabajan allí una docena de medios aéreos, 12 brigadas, cinco agentes, cuatro motobombas y una pala. También se han sumado efectivos portugueses.





ACTIVO un lume no concello ourensán de Cualedro, parroquia de San Millao, que segundo as primeiras estimacións afecta unhas 20 hectáreas. #IFSanMillaoCualedro — incendios 085 (@incendios085) July 29, 2020

15:21 así se encuentra el incendio de cualedro

?? @BrifLaza pic.twitter.com/h45yxSh4UD — Incendios galicia (@Incendiosgalic1) July 29, 2020

14:50?? @BrifLaza se encuentra así el incendio forestal de San Millán, Cualedro #Ourense a su llegada????para sumarse a labores de extinción junto a medios @Xunta#IIFF

Suerte compañeros!

Somos #BRIF de @mitecogob pic.twitter.com/rjZDeTNIpe — ATBRIF (@AT_Brif) July 29, 2020

En una jornada en la quey con altas temperaturas, las llamas ya han calcinado más de 200 hectáreas en algo más de cinco horas, de acuerdo con las estimaciones de la Consellería de Medio Rural. El fuego afecta a una zona que está a solo tres kilómetros del incendio de Monterrei, que el fin de semana quemó 720 hectáreas.Otroque se suma a la lista de los que sufre la provincia ourensana en los últimos días. El viernes de la semana pasada se produjo el que ya es considerado el primer. Para alcanzar esa categoría el fuego debe calcinar al menos 500 hectáreas; el del concello ourensano ha arrasado 720. Además de este, se produjeron otrosen la misma provincia. Los que afectaron a la parroquia de, en Viana do Bolo, y a la de, en Verín que quemaron casi 355 hectáreas entre los dos, ha informado este domingo la Consellería do Medio Rural.Esta no es la primera vez que el fuego afecta a. El municipio sufrió en 2015 uno de losmás voraces en Galicia y el segundo más virulento de este siglo: se quemaron cerca de 3.200 hectáreas, varias localidades estuvieron en serio peligro, y ardieron fincas y viñedos además de paisajes emblemáticos la Serra do Larouco.