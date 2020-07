Ferrol en Común pide retirar el busto del rey emérito de la fachada del Concello

Ferrol en Común anunció ayer que pedirá a través de una moción la retirada del busto del rey emérito Juan Carlos I de la fachada del Consistorio y que se le despoje de la medalla de oro que le otorgó la ciudad.

En rueda de prensa, el edil Suso Basterrechea señaló que en la formación "caben muchas sensibilidades, pero todos tienen la misma idea, la República como aspiración legítima del pueblo". La sesión plenaria se celebrará mañana.

El concejal recordó que su grupo presentó en 2016 una iniciativa semejante, que no llegó a prosperar, cuando lideraba el gobierno local junto al PSOE, ahora responsable único del ejecutivo municipal. Por ello, consideró que no pueden ser tachados de "oportunistas" y declaró que no "hay ninguna razón legal para que el busto ocupe dicho espacio". "Juan Carlos I no es el jefe del Estado en este momento como para estar en la fachada del Ayuntamiento", resaltó.

Basterrechea, al mismo tiempo, valoró que la "vida del monarca es poco ejemplar y presuntamente poco legal" al justificar la moción. A su juicio, "no es un ejemplo para la ciudadanía de Ferrol", por lo que exhortó a retirar la figura, para la que propone que se traslade al centro cultural Torrente Ballester, de titularidad municipal. En este centro se guarda un busto semejante de Francisco Franco, también retirado por el Concello.