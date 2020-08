Hacienda cambia los plazos pactados para devolver los ahorros a los ayuntamientos

La letra pequeña sobre el uso del superávit municipal difiere de los términos en los que se hizo el anuncio. Apenas 24 horas después de la firma del acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde se aprobó con el único apoyo del PSOE, y el Gobierno y del visto bueno del Consejo de Ministros, el Boletín Oficial del Estado ha dado un vuelco a los términos del pacto por el que se permite a los ayuntamientos usar sus remanentes. Para ello, las administraciones locales debían entregar sus ahorros -unos 14.000 millones en el conjunto del país- al Ministerio de Hacienda a cambio de que este les transfiriese hasta 5.000 millones entre este año y el próximo a fondo perdido como compensación, y los 14.000 millones en diez años, entre 2022 y 2032. Pero la guerra abierta por este acuerdo -desde el PP ultiman un recurso de inconstitucionalidad por vulnerar la autonomía local-, amenaza con recrudecerse por los cambios introducidos en el real decreto de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, publicado ayer en el BOE. Ya no serán diez años sino quince los que tendrá el Estado para devolver a ayuntamientos y diputaciones sus remanentes de tesorería. Es decir, hasta 2037.

En su artículo 3, sobre la colocación por las entidades locales en cuentas del Tesoro Público de saldos del remanente de tesorería para gastos generales de 2019, se fijan los plazos para la devolución de esos ahorros: "El importe principal del préstamo será amortizado por la Administración General del Estado en un plazo máximo de quince años, a partir de 2022".

La propuesta que solo contó con el apoyo del PSOE en el seno de la FEMP y del voto de calidad de su presidente -Partido Popular, Ciudadanos y PDeCAT lo rechazaron e Izquierda Unida se abstuvo- corre ahora el riesgo de no salir adelante en el Congreso. De haber votado en contra IU, el acuerdo no habría salido adelante en el órgano de poder local. Fue precisamente el plazo de diez años lo que llevó a Izquierda Unida a no apoyar la entrega de su superávit al Estado, ya que les parecía "excesivo" y advertían de que durante la tramitación parlamentaria exigirían una reducción en el calendario de la amortización del préstamo.

El mismo día en que el presidente de la FEMP y también alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, firmaron el acuerdo sobre el uso del superávit de las administraciones locales, el PP anunció que presentarán un recurso ante el Constitucional por "invasión de la autonomía local" .

En Galicia, los alcaldes del PP también se pusieron en pie de guerra por el acuerdo y se mostraron partidarios de recurrir a la Justicia. Tras advertir de que resulta "lesivo" para los ayuntamientos gallegos y "perjudica" de mayor forma a los núcleos pequeños y rurales mientras se dirige a grandes ciudades, acusaron al Gobierno de Sánchez de "romper con el municipalismo". Además, dejaron clara su intención de "llegar hasta el final" para romper un acuerdo adoptado, según calificaron, "de mala fe" y que, a su juicio, "es una absoluta vergüenza".

También el BNG se opuso al acuerdo al exigir la derogación de la conocida como ley Montoro. Y más de una decena de mareas locales firmaron un manifiesto en el que exigen blindar y reforzar la autonomía local frente a la "incautación" del ahorro de los consistorios.

Nada más firmar el acuerdo el martes, el presidente de la FEMP advertía de que no es obligatorio entregar los ahorros municipales a Hacienda, pero que si no lo hacían no podrán gastarlos. "Si no les convence, que no lo elijan, pero se quedarán sin los 5.000 millones de euros", sentenciaba.

Coincidiendo con la publicación ayer del real decreto en el BOE, la FEMP emitió un comunicado en el que destaca que en España hay casi 8.000 municipios sin dificultades financieras y que para el resto, unos 200, existen líneas de apoyo de las diputaciones o la renegociación de su deuda con el Gobierno. El órgano de poder local recuerda que esos casi 8.000 ayuntamientos pueden elegir si hacen uso de sus remanentes o de su superávit o combinan ambos métodos. Caballero destaca además que el Gobierno aporta "a mayores" 5.000 millones para los que opten por el sistema de remanentes, que se devolverán íntegramente con los correspondientes intereses a lo largo de los años, sin aludir al plazo pactado inicialmente de diez años, ampliado a quince en el decreto que desarrolla el acuerdo.