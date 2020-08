Mil denuncias de la Policía Autonómica por incumplir las normas contra el Covid-19

Desde el pasado mes de marzo, la Policía Autonómica impuso un millar de denuncias en la comunidad gallega por incumplir las obligaciones sanitarias relacionadas con el Covid-19. No llevar la mascarilla puesta, botellones, no respetar los confinamientos o los aforos máximos permitido, las aglomeraciones de personas que no respetan las distancias mínimas de seguridad... Estas son algunas de las infracciones detectadas por el cuerpo autonómico.

Y no son las únicas, porque a su labor de inspección hay que añadir el de los otros cuerpos de seguridad -la Policía Nacional, la Local y la Guardia Civil- que también contribuyen a vigilar por el cumplimiento de las normativas sanitarias relacionadas con el coronavirus.

En Galicia, según datos de la Consellería de Presidencia, se pusieron en marcha un total de 3.569 dispositivos de vigilancia desde el 17 de marzo relacionados con la crisis sanitaria del Covid-19.

De ellos un total de 334 fueron actuaciones de vigilancia en carretera para controlar la movilidad de los ciudadanos y evitar que se saltaran el confinamiento. Fruto de estos dispositivos se impusieron un total de 994 denuncias y se abrió expediente de sanción.

Áreas

El mayor número de incumplimientos se detectó en Santiago: un total de 260. Aunque también fue donde se hicieron más controles, un total de 1.318.

En segundo lugar, está la comandancia de la provincia de Lugo: con un total de 194 denuncias. En este caso el porcentaje de incumplimientos es mayor si se tiene en cuenta que fue la zona con menos inspecciones (solo 378).

En Pontevedra los agentes de la Policía autonómica impusieron desde que se decretó el estado de alarma 181 denuncias como resultado de los 589 dispositivos de vigilancia que llevaron a cabo estos últimos meses.

Las actuaciones para asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias en A Coruña fueron 381 y como resultado se detectaron 141 infracciones.