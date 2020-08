El PP exhorta a sus alcaldes a la "rebelión" y a no entregar sus ahorros a Hacienda

El PP ha iniciado la ofensiva municipal contra el acuerdo firmado entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno para poder gastar los más de 14.000 millones que acumulan en ahorros los ayuntamientos. Para poder utilizar este superávit, los consistorios deben primero entregarlo a Hacienda, que los comenzará a devolver a partir de 2022 en un periodo de quince años -según fija el decreto publicado en el BOE- y además, como compensación, les transferirá 5.000 millones a fondo perdido entre este año y 2021 para poder destinarlos a paliar las consecuencias de las crisis sanitaria. La fórmula no ha gustado en absoluto a los populares, que emplearán todas las armas a su alcance para frustrar el acuerdo. Ayer, el vicesecretario Territorial del PP, Antonio González Terol, anunció la "rebelión" de sus alcaldes, que "no sucumbirán al chantaje de Pedro Sánchez", y los emplazó a no entregar sus ahorros a Hacienda.

Además, el PP ha llamado a sus regidores a manifestarse contra el acuerdo de la FEMP para reforzar su ofensiva, que como primera movilización fue la de ayer en Vigo de un centenar de cargos municipales gallegos. La elección de la ciudad olívica no fue fortuita, sino que está cargada de simbolismo, pues la gobierna Abel Caballero, presidente también de la FEMP y que con su voto de calidad como máximo responsable del órgano municipalista hizo posible que saliera adelante la medida para poder gastar los remanentes -que solo fue apoyada por el PSOE-. A la cita acudieron, entre otros, el presidente de la Diputación de Ourense e integrante de la directiva de la FEMP, Manuel Baltar; los alcaldes de Mos (Nidia Arévalo), Cervo (Alfonso Villares), Ribeira (Manuel Ruiz) y Cerdedo-Cotobade (Jorge Cubela), además de portavoces y ediles municipales. Los cargos gallegos del PP avisan: "Es inaceptable, va en contra de la Constitución y los intereses municipales"

Para el PP, el decreto-ley que permite llevar a la práctica el acuerdo con Hacienda impone en realidad "un corralito" a los ayuntamientos al impedirles gastar los ahorros. Y por eso, ha pedido a sus alcaldes y concejales visibilizar ese enfado con manifestaciones en los meses de agosto y septiembre a las puertas de sus consistorios.

El portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, envió una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde pide una reunión para renegociar el acuerdo que deja fuera del reparto de fondos a los ayuntamientos sin liquidez. En la misiva, Azcón solicita a Montero una reunión telemática, en nombre de los diez alcaldes de ocho partidos que el pasado viernes hicieron una declaración de rechazo al acuerdo de Hacienda.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, aseguró, que su partido va a hacer todo lo que esté en su manos a nivel legal para evitar el "atraco a mano armada" del Gobierno a los ahorros. En una entrevista en Onda Cero, destacó que muchos ayuntamientos han gestionado de forma "adecuada y eficaz" los impuestos de sus vecinos y ahora tiene una "pequeña bolsa de ahorro" para ellos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere "expropiarles" ese dinero y cometer una "tropelía".