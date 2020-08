Más de 200 radares, tres furgonetas y ocho motos camufladas refuerzan la vigilancia de la red viaria

// G. C.

Una patrulla durante un control de velocidad. // G. C.

Por tierra y por aire. Las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico refuerzan en cada operación salida la vigilancia de la red viaria para garantizar que los conductores lleguen a su destino y, para ello, el cumplimiento de las normas es crucial: ajustar la velocidad a las características de las vías, viajar con el cinturón de seguridad, no utilizar el móvil al volante, no conducir tras haber consumido alcohol o drogas... Cualquier mínimo despiste puede acabar con una salida de la vía o una colisión que ponga punto y final a las ansiadas vacaciones de verano. Hoy son muchos los que las comienzan y otros los que hacen las maletas para regresar a casa. Para controlar los desplazamientos de la segunda quincena de agosto, desde hoy por la tarde y hasta el domingo por la noche se intensificará la vigilancia en la red viaria gallega. Más de 200 radares -entre fijos y móviles-, ocho motos camufladas -dos por provincia-, tres furgonetas sin distintivo de la Guardia Civil y una treintena de cámaras de control de teléfono y cinturón tratarán de disuadir a los infractores al volante. Como en cada dispositivo especial, el helicóptero Pegasus reforzará sus horas de vuelo y los agentes intensificarán los operativos a pie de carretera.

Con motivo de las restricciones en el área sanitaria de A Coruña, las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico reforzarán los controles de alcohol y drogas en los accesos a la ciudad en previsión de que se produzcan desplazamientos a otras localidades limítrofes en busca de ocio nocturno.

Con motivo del inicio de las vacaciones de la segunda quincena de agosto, la DGT hizo balance ayer de los desplazamientos por carretera del arranque de mes. Y a la vista de los viajes por carretera, la pandemia sigue teniendo un reflejo en la movilidad, hasta el punto, y pese a ser periodo vacacional, que el número de desplazamientos por carretera en la primera semana de agosto se redujo un 10% respecto al año pasado, una disminución que alcanzó el 15% durante el fin de semana.

Distracciones, excesos de velocidad, adelantamientos antirreglamentarios, conducción negligente, el consumo de alcohol y drogas al volante o el no uso del cinturón de seguridad son algunos de los factores que "pueden concurrir en un accidente o hacerlo más letal en caso de que éste se produzca", advierten desde el departamento que dirige Pere Navarro.

En lo que va de año, 487 personas murieron en accidente de tráfico en las carreteras españolas, un 25% menos que el mismo periodo de 2019. En el caso de Galicia, los siniestros en la red viaria suman 36 víctimas mortales, casi un 40% menos que los 57 contabilizados hace un año. Ourense es la única provincia gallega que se mantiene con las mismas cifras que el ejercicio pasado: 5 muertos. Por el contrario, A Coruña protagoniza el mayor descenso en la accidentalidad mortal: 13 fallecidos frente a los 28 de hace un año, lo que supone un 53,6% menos. En Lugo hubo seis víctimas mortales desde enero, dos menos; y en Pontevedra, son 12 los fallecidos, cuatro menos.

A quienes vayan a ponerse en los próximos días al volante, las autoridades de Tráfico llaman a no fiarse de la frase "Esto a mí no me puede pasar", porque -recuerda la DGT- el año pasado en España murieron 1.755 personas en accidente de tráfico, un total de 122 en las vías interurbanas y urbanas gallegas.

Desde el departamento que dirige Pere Navarro Tráfico destacan que la pandemia del coronavirus "comparte con la pandemia de los accidentes de tráfico elementos que ayudan a evitar por un lado la propagación del virus y por otro la lacra de la violencia vial". Así, insisten en la importancia de utilizar el cinturón de seguridad y el casco en todos los desplazamientos, como también llevar puesta la mascarilla. Advierten de que mantener la distancia de seguridad es requisito necesario en la carretera y también en el día a día, al igual que apunta que se debe estar pendiente en todo momento de la conducción evitando distracciones como el uso del móvil: "Es una actitud que reduce el riesgo de accidente". "También lo es estar pendiente de lavarse las manos, ya que reduce la posibilidad de contagio", detallan.