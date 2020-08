El Covid fuerza la venta de 145 hoteles y hostales en plena temporada alta, el 47% en A Coruña

El cartel de Se vende cuelga en cada vez más propiedades. Ya no solo en las fachadas de viviendas en busca de un nuevo inquilino, sino también de negocios ahogados por los números rojos que ha dejado en sus cuentas la crisis desatada por la pandemia. En plena temporada alta, pero con un desplome del turismo en Galicia de más del 80% en julio y pese al 60% de ocupación previsto para este mes, sumado al parón de la actividad impuesta por el estado de alarma, son cada vez más los propietarios de pequeños hoteles y hostales que deciden poner a la venta su establecimiento o traspasarlo porque las escasas reservas y comidas que les permite el Covid-19 no dan para mantener las nóminas de sus empleados y afrontar los gastos de mantenimiento. Ante esta situación no les queda otra que deshacerse de una de las fuentes de ingresos familiares -por lo general se trata de una segunda actividad- que hoy en día les da más quebraderos de cabeza que beneficios. En Galicia, son 145 los hoteles y hostales que están en el circuito de comercialización, según datos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein).

Con el desplome del turismo internacional y el tirón de los pisos turísticos ante el temor de los contagios, los números no salen en los pequeños establecimientos hoteleros que, a diferencia de los grandes hoteles que cierran una o varias plantas para sobrellevar esta temporada, estos con una veintena de habitaciones no tienen apenas margen para reducir la oferta con lo que han optado por poner su negocio a la venta.

En la actualidad en Galicia hay casi 920 hoteles -unos 650 de una y dos estrellas- y más de 1.200 hostales, según recogen las estadísticas de la Consellería de Cultura e Turismo. De ellos, 145 hoteles, la práctica totalidad de una y dos estrellas, y hostales se han puesto en venta o traspaso; un volumen que representa casi el 8% de los pequeños alojamientos registrados en la comunidad.

Por provincias, A Coruña concentra el grueso de los negocios familiares con el cartel de Se vende o Se traspasa con 69, el 47,5% del total en la comunidad. Le siguen en el ranking Pontevedra, con 36 (el 25%); Lugo, con 29 (20%), y finalmente Ourense, con 11 (7,5%), según datos de la patronal gallega que advierte de un aumento de los establecimientos hoteleros en el circuito de comercialización del 60% respecto al segundo cuatrimestre del año pasado. "Se trata del máximo histórico de unidades hoteleras en Galicia en el circuito de comercialización de venta y traspaso", destaca Benito Iglesias, presidente de Fegein, al tiempo que advierte de que augura que el número irá en aumento.

El grueso de la operaciones, en torno al 70%, están tanto en venta como traspaso; mientras que el 30% restante, exclusivamente a la venta. El área de Santiago, A Costa da Morte, la Mariña lucense, junto con O Barbanza, el área de O Salnés, Cambados y O Grove son las zonas que concentran más pequeños hoteles y hostales en busca de un nuevo propietario. "Aunque el área de Santiago tendría que estar en plena ebullición por el Xacobeo, hay pequeños hoteles y hostales en venta y traspaso", apuntan desde el sector.

"La leve recuperación del turismo durante el mes de julio no ha dejado fondos suficientes en las arcas de los hoteles gallegos para afrontar periodos de menos facturación, como los meses posteriores a la campaña de verano o los tres primeros del año"; advierte el presidente de la patronal.

De ahí, los cierres temporales de los establecimientos y la reducción de personal para minimizar costes, pero que en los pequeños alojamientos no es suficiente y se ven forzados a la venta o el traspaso. Y es que Galicia cuenta con numerosos hoteles de pequeñas dimensiones, con unas 20 habitaciones, y una "oferta sobredimensionada" y -comentan desde el sector inmobiliario- con una "competencia feroz y al alza como es la vivienda vacacional", con ya 11.500 pisos dados de alta en la Xunta.

La horquilla de precios es de lo más variopinta. Desde poco más de 500.000 euros de un hotel con 20 habitaciones de procedencia bancaria en Mugardos, otro cerca del parque natural de As Fragas do Eume con un precio a negociar, en Sarria por menos de un millón o en la Mariña por 2,5 millones. También hay varios establecimientos de entre tres y cuatro estrellas, aunque son contados. Es el caso de un hotel de cuatro estrellas con 40 habitaciones por 4 millones; otro en Pontevedra de 14 habitaciones, por 2,7 millones y uno en Nigrán, por dos millones. Y en el municipio de Sanxenxo varios establecimientos hoteleros cuelgan el cartel de Se vende con precios que van de 1,2 millones hasta los 3 millones.