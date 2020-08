Hacienda emplaza al PP a que proponga una alternativa a su acuerdo con los ayuntamientos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afeó ayer al PP que "critique" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el uso de los remanentes y no proponga alternativas, y todo porque "intenta desgastar al Ejecutivo central".

A preguntas de los periodistas tras visitar el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, Montero se preguntó: "¿Dónde estaba el PP durante una década en la que los ayuntamientos no han podido utilizar estos remanentes? Yo no he escuchado a ningún alcalde del PP durante ese periodo, también en momento de crisis, reivindicar al Gobierno de España la posibilidad de utilizarlos".

En opinión de la ministra, no es de recibo que cuando un Gobierno pone una propuesta encima de la mesa, "que será mejorable o discutible", solo se escuchen críticas que no conllevan ninguna alternativa. "Y si alguien no comparte que haya una propuesta con determinadas características encima de la mesa, la propuesta no puede ser el no por el no, la propuesta tiene que ser constructiva y decir qué elementos no le sirven o quiere eliminar", agregó, en referencia a que el PP, muy crítico con el acuerdo que permitirá gastar a los ayuntamientos los más de 14.000 millones de euros que tienen acumulados en ahorros y que no puede utilizar por una norma del Gobierno de Mariano Rajoy conocida como ley Montoro.

La ministra cree que la postura contraria del PP al acuerdo responde que "el PP lleva, desde la investidura, intentado desgastar al Gobierno con cualquier cuestión, lleve o no lleve razón, cuando de lo que se trata no es de apoyar al Gobierno, sino apoyar al municipalismo, que tiene un papel impresionante que desarrollar durante estos periodos, pues es la administración más cercana al ciudadano".

Por otra parte el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, avanzó ayer que votará en contra de la validación del decreto-ley que convalidará el acuerdo de Hacienda con la FEMP, ya que, a su juicio, "confisca" los fondos locales en un momento en el que son "muy necesarios" y teme que los ahorros de los concellos gallegos se lleve "a otras zonas del Estado".

Los nacionalistas insisten en que el camino para liberar los ahorros de los ayuntamientos es la derogación de la ley Montoro, una propuesta que también demanda la Xunta, lo que ha causado "sorpresa" en el BNG, si bien saluda que el Ejecutivo autonómico "caiga ahora de la burra".

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, cargó, por su lado, contra el "descaro tremendo" y la "demagogia" del PP por criticar el acuerdo del Gobierno y la FEMP, ya que el Partido Popular "aprobó la ley Montoro" y "nunca tomó ninguna iniciativa parlamentaria en el Congreso" para cambiarla.