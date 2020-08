Más de 160 arenales de 66 concellos están ya en la red de playas sin humo

Un total de 162 arenales de 66 ayuntamientos gallegos forman parte de la Rede Galega de Praias sen Fume, según la Consellería de Sanidade, una iniciativa que no está sujeta más que a la voluntad de los usuarios. Este programa, que arrancó en 2016 a partir de una propuesta de Baiona para sensibilizar contra el tabaco, ha pasado de 26 playas en un inicio a las 162 de la actualidad, lo que supone que el 31,9% de los arenales gallegos están incluidos en el programa.

En concreto, están el 30,1% ciento de las playas marítimas (132 de 438) y el 42,9% de las fluviales (30 de 70). Además, el departamento destaca que el 57,5% de los 115 ayuntamientos que tienen playas cuentan con al menos un arenal sin humo y que 14 de los municipios han alcanzado el diploma de oro, el máximo nivel, al declarar todas sus playas libres de tabaco.

Por provincias, A Coruña cuenta con 63 playas en la red, que pertenecen a 25 concellos, de las que nueve tienen el diploma de oro (Corcubión, Mañón, Rianxo, Noia, Cedeira, Ponteceso, Dumbría, Cabana de Bergantiños y Laxe). En Lugo son 26 los arenales incluidos en el proyecto y el Ayuntamiento de Barreiros tiene el diploma de oro, mientras que en Ourense las playas de la red son 10 y en Pontevedra, 63. En esta última provincia hay cuatro ayuntamientos con diploma de oro: Baiona, Redondela, Vilaboa y Cerdedo-Cotobade.

La red tiene "un fin educativo y de sensibilización" y el objetivo es que cambiar la percepción social sobre el tabaco. En estas playas no se puede fumar en la arena, aunque no existe vigilancia ni se sancionan los incumplimientos. "Es una elección voluntaria y personal seleccionar una playa sin humo como lugar de ocio y, por lo tanto, su cumplimiento es una responsabilidad personal", señala el Gobierno autónomo gallego, que aprobó esta semana una orden para prohibir fumar en espacios públicos si no se respetan las distancias de seguridad, como medida contra la pandemia de Covid-19.

La iniciativa ha sido adoptada posteriormente por Murcia, Asturias, Cataluña, Canarias, Baleares, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

El Gobierno gallego ha aprobado esta semana una orden que impide a partir de hoy fumar cigarrillos, puros, pipas de agua o cachimbas, o vapear cigarrillos electrónicos, tanto en la vía pública o en espacios al aire libre como en terrazas, salvo que "pueda garantirse el mantenimiento, en todo momento, de la distancia de dos metros con otras personas", para evitar contagios de coronavirus.