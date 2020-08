La patronal del turismo en Galicia amplía a 3.500 millones las pérdidas por el coronavirus

El presupuesto de la Xunta para 2020 es de 10.100 millones. Este año, la previsión es que el sector turístico gallego pierda 3.586. Es decir, un tercio del dinero que manejarán este ejercicio todas las consellerías.

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), la patronal del sector turístico, acaba de revisar al alza el impacto económico que tendrá el coronavirus este año. Si en junio preveía que las pérdidas en la comunidad gallega rondarían los 3.100 millones, solo dos meses después las ha incrementado hasta los 3.586, lo que supone una caída del 52,7% con respecto al año pasado.

"Son las cifras que nosotros manejamos", confirma Cesáreo Pardal, presidente del Clúster Turismo de Galicia. "En torno al 50-60% y esperemos que la situación no vaya a más. Todo depende a partir de ahora si vuelve a haber confinamiento o si no lo hay", asegura.

Galicia es de las siete comunidades con mayor peso del turismo, la que menos sufrirá el embate de la pandemia durante este año, según Exceltur. La menor dependencia de los viajeros extranjeros y la mayor presencia de la demanda nacional están detrás de que la caída de la actividad en el sector gallego sea menor que en el resto.

Las comunidades que sufrirán más la crisis del turismo son las que tienen una mayor supeditación de este sector. La más afectada en términos absolutos será Cataluña, que perderá casi 20.000 millones en comparación con 2019. Le sigue Andalucía, con algo más de 15.000. En porcentajes, Baleares caerá un 80%, Cataluña, un 68% y Madrid, un 66%.

Esta revisión a la baja llega después de los resultados de julio y de la primera quincena de agosto, de los últimos rebrotes y, sobre todo, de que los principales países emisores de turistas extranjeros estén imponiendo en las últimas semanas restricciones al turismo en España. Ya hay quien habla de un cierre anticipado de la temporada veraniega.

Según las previsiones de Exceltur, el turismo español perderá 98.753 millones en 2020, lo que supone un recorte del 64,7% respecto a 2019. Son 15.600 millones más y 10 puntos más que las cifras que había dado el pasado el 11 de junio. Esta caída del sector repercutirá en el conjunto de la economía española, muy dependiente del turismo, que representa el 14% del PIB del país.

"Habrá que ir viendo mes a mes, pero sí que es cierto que esas cifras estarán al final de año, a día de hoy, en torno a ese 50-60% de bajada con respecto al año pasado", reconoce Pardal, que apunta que en el ocio nocturno "las pérdidas van a ser considerables y para nada se van a identificar con ese 50%".

La situación no ha sido tan mala en la primera quincena de agosto, sobre todo en la costa gallega. "Nadie pensaba en facturar lo que facturó durante estos días. En localidades turísticas de la costa hubo días de ocupación casi al 80%, pero son días y en el cómputo del año van a representar un 4-5%", explica el presidente del Clúster de Turismo.

Incertidumbre es la palabra que más repite el sector. Tras el buen arranque de agosto en las localidades costeras gallegas, no así en las ciudades donde la ocupación no ha alcanzado el 50%, las reservas se han estancado estos días. "No sabemos si el verano va a acabar aquí. Es cierto que el ritmo de reservas se ha estancado. Ahora no se producen anulaciones, pero tampoco hay reservas. Con lo cual, la campaña de verano puede acabar el 30 de agosto o puede acabar el 13 de septiembre en las zonas turísticas del litoral", afirma.