Casi 120.000 gallegos viven en casas cedidas y superan en 20.000 a los que están de alquiler

La mayoría de las personas conoce los dos formatos principales para disfrutar de una vivienda: en propiedad o en alquiler. Pero hay una tercera que en Galicia tiene más relevancia que los alquileres: la cesión gratuita de un inmueble por parte de un familiar o un conocido y también por instituciones benéficas. Su importancia es tan elevada que la gallega es la segunda comunidad con el mayor porcentaje y supera en más de 20.000 a los que optan por la opción del alquiler. En Galicia había el pasado año casi 120.000 hogares en esta situación en la que los inquilinos solo pagan el agua, la luz y la comunidad.

Casi ocho de cada diez hogares gallegos (79,9%) poseen una casa en propiedad y uno de cada diez está de alquiler. En esta opción los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogen dos cifras: los alquileres a precio de mercado (los más habituales) que suponen el 8,1% del total (88.265) y los alquileres inferiores al precio de mercado que son casi testimoniales. Representan el 1% (10.897). Las dos opciones de alquiler suman unos 99.000 hogares frente a los casi 120.00 de la cesión gratuita.

Tras cuatro años a la baja, en 2016 esta última alternativa volvió a aumentar y en 2018 batió el récord con 138.000, según los datos publicados por el INE. Sin embargo, en 2019 cayó un 13,6% hasta los 119.867. Varias son las causas de esta bajada según los expertos consultados. Por un lado, ha mejorado la economía y la población gallega puede acceder con un poco más de facilidad a una vivienda en propiedad o a una en alquiler, pese a la constante subida de los precios de estos últimos. En 2019, los hogares en propiedad crecieron en 12.000 con respecto al año anterior. Una cifra similar aumentaron los alquileres a precio de mercado, mientras los que son por debajo lo hicieron en un millar. Es decir, crecieron todas las opciones menos la cesión gratuita de viviendas.

Otra de las causas que achacan a la bajada es que dueños de viviendas han sacado a la venta sus inmuebles por lo que han tenido que pedir a sus inquilinos que abandonen los pisos que les habían cedido. Y la tercera causa es que ante las constantes informaciones de ocupaciones ilegales de viviendas prefieren tenerlas vacías. Aunque otras fuentes explican que muchas de estas cesiones gratuitas se producen porque los dueños de los pisos no quieren alquilarlos a desconocidos y antes de tenerlos vacíos prefieren dejarlos a personas de su confianza, ya sean familiares o amigos.

La cesión gratuita de viviendas es la donación del uso de un inmueble para ser habitado sin cobrar nada a los nuevos inquilinos. Lo único que pagan es la luz, agua, comunidad? En algunos casos se suele realizar un contrato privado que no establece ningún compromiso económico, aunque en otros no se firma ningún documento porque existe confianza entre las partes. Es una práctica común entre familiares, pero también ha aumentado en los últimos años entre conocidos como consecuencia de la dificultad de algunos colectivos para acceder a una vivienda en propiedad o en alquiler, una situación que aumentó durante los años de crisis económica. Aunque la cesión gratuita de una vivienda se suele realizar entre familiares o amigos, los expertos recomiendan firmar un acuerdo entre las dos partes para que no haya problemas en un futuro.

En 2008, Galicia era la quinta comunidad con el mayor porcentaje de viviendas cedidas de forma gratuita, con un 8,3%. En 2019, era la segunda, con el 11%, solo superado por el 14,9% de Canarias.

Con respecto al inicio de la crisis, en 2008, los hogares gallegos que tienen una vivienda en propiedad han bajado tres puntos: del 83,1% al 79,9%. Sin embargo, en cifras totales han pasado de 847.275 a 870.670.

Por el contrario, los que han recibido una vivienda en cesión gratuita han pasado del 8,3% de 2008 al 11% de 2019 (de 84.625 a 119.867). El récord se alcanzó en 2018 con 138.790. Y los que viven en alquiler han aumentado del 7,6% (87.684) al 11% (99.162). Ya hay más gallegos que viven en casas cedidas de forma gratuita que en viviendas alquiladas. Los jóvenes son los que más recurren a la opción de la cesión gratuita. Uno de cada cuatro hogares gallegos compuesto por personas de entre 16 y 29 años reside en inmuebles de este tipo, un porcentaje que baja según avanza la edad de los inquilinos hasta situarse en el 4,4% en el caso de los que están formados solo por mayores de 65 años.

En España, al contrario que en otros países, lo habitual es tener una vivienda en propiedad. Es la opción elegida por el 75,9% de los españoles, según la Encuesta de Condiciones de Vida que realiza el INE. Son cuatro puntos menos que en Galicia.