Investidura Galicia | Feijóo promete dar "respuesta" a la pandemia con un ejecutivo que podrá gobernar "desde el primer día"

Alberto Núñez Feijóo afronta hoy su cuarta investidura consecutiva con mayoría absoluta. El presidente de la Xunta en funciones propondrá hoy en el Parlamento de Galicia su hoja de ruta, marcada por la pandemia del coronavirus.

Sin público y durante un tiempo ilimitado, el mandatario del PP expondrá su programa de gobierno, centrándose en la gestión de la crisis del Covid-19, en la que apostará por la creación de una comisión gallega de reconstrucción, similar a la creada en el Congreso. Su intervención estará marcada no solo por las cifras de contagios y la coyuntura económica, también por el inicio del curso escolar.

El jueves será el momento de los grupos de la oposición. El sábado, el líder del PPdeG tomará posesión.

LA SESIÓN DE HOY

Feijóo ha iniciado su intervención tomando la palabra para recordar a las víctimas del Covid-19: "La Galicia que tenemos ante nosotros, tras aplazar los comicios del 5 de abril, es muy diferente de aquel momento. Cualquier reto está sometido a la evolución de la pandemia y cualquier paso adelante estará marcado por lo mucho que sufrimos y seguiremos sufriendo. Especialmente las 644 familias a las que el coronavirus les robó a sus seres queridos antes de tiempo".

El líder del PP se dirige a la oposición: "Es la cuarta vez que solicito el apoyo del Parlamento de Galicia. Siempre acudí consciente de mi responsabilidad y hoy, aun más. Estoy convencido de que podemos superarnos, como hicimos otras veces. No es el momento de egoísmo, si no de trabajar juntos por el bien común. El ejecutivo de Galicia, si tengo la confianza de la Cámara, estará preparado gobernar desde el primer día, si tengo la confianza de esta Cámara. Este será el Gobierno de todos, sin excepción, no concibo otra manera de gobernar. La unidad que se necesita en estos momentos requiere de esta Cámara".

Promete estabilidad y moderación: "Estabilidad porque será un gobierno sólido y no dividido, sin pulsos internos. Y moderación, que nada tiene que ver con la debilidad o la ambigüedad, sino con la determinación de respeto y humildad".

Crisis del coronavirus: "Galicia tiene que seguir siendo un ejemplo de sentidiño. Con medidas para proteger a salud pública. Con medidas para proteger a economía e o bienestar colectivo. Eses dos objetivos marcarán las prioridades inmediatas do mi gobierno si obtengo la confianza de la Cámara, sin descuidar los retos que ya teníamos antes de la pandemia".

Los datos de la pandemia en Galicia. El líder del PPdeG aporta las cifras del Covid-19 en Galicia, con una incidencia menor que la media nacional (123,17 casos por 100.000 habitantes). Hay 99 concellos sin nuevos casos en las últimas dos semanas, 130 en los últimos siete días y 197 sin registrar nuevos contagios desde hace tres. "Debemos estar atentos a la evolución de las zonas más afectadas y proteger las residencias y centros de discapacidatos. La situación actual es de 161 casos activos en usuarios.

Sanidad: "La sanidad pública sigue siendo mi máxima principal vocación y compromiso", asegura Feijóo, que se marca como objetivos: la renovación integral del Sergas (139 centros de salud), ejecución Plan Atención Primaria (dotado con 100 millónes de euros) y la construcción de nuevos hospitales públicos. "Será la legislatura de finalización de un nuevo servicio de salud. El 100% de los gallegos tendrá a su lado una infraestructura sanitaria pública nueva o renovada".

Estado de alarma y nueva Ley Orgánica de Salud. Feijóo vuelve a rechazar la posibilidad de que la herramienta de gestión de la pandemia sea la del estado de alarma a petición de las autonomías. Propone remitir al Gobierno central una nueva Ley Orgánica de Salud y una revisión de la Lei de Saúde de Galicia.

Residencias de mayores. Anuncia la creación de un protocolo de relación entre los centros de mayores y la red sanitaria pública, para mejorar el seguimiento de los pacientes. Además, se pondrá en marcha un plan de formación para los trabajadores de los centros sociales y se renovará el apoyo tecnológico de los mismos.

Educación: "Nos preocupa el inicio del curso, porque hablamos de lo más importante que tenemos, nuestros hijos. Es normal afrontarlo con inquietud. pero las familias y la comunidad educativa tiene que saber que la Xunta hará todo lo que esté en su mano. Que las familias se enfrenten al inicio de curso con preocupación es inevitable.Que lo hagan con confusión es un hecho lamentable por el que debemos pedir disculpas".

Educación. "Debemos aspirar a que el curso comience", asegura. Feijóo promete aulas seguras y reorganizadas, con profesionales sometidos a un cribado completo. En cuanto al profesorado, insiste en que hoy se incorporan a los centros con "una hoja de ruta completa desde el primer día"; para las familias, anuncia "encuentros telemáticos para explicar las medidas directamente".