Exige al Gobierno más dinero y que coordine: "Su papel no es centralizar todo o inhibirse"

El mensaje de diálogo y unidad lanzado por Feijóo fue combinado con una panoplia de reproches al Gobierno central de Pedro Sánchez, al que afeó su inacción y falta de lealtad al ofrecer dos recetas sin término medio en lugar de lo que él considera necesario. "Las comunidades tenemos nuestro papel y el Gobierno central también debe asumir el suyo, que no es el de centralizar todo o inhibirse de todo, sino el de aceptar que tiene competencias propias que ejercer para que otros también podamos desempeñar las que nos corresponden con más eficacia", espetó antes de ponerle deberes a Pedro Sánchez, al que pidió "liderar" la respuesta a la pandemia. "El Estado de las Autonomías es un Estado, no un conjunto de estados. La administración central no puede ser una mera observadora que se abstiene de actuar ahora. Eso no es cogobernanza, es desgobernanza", resumió.

Como ejemplo de inacción, señaló la falta de implicación, por ejemplo, en la atención de las residencias de mayores, uno de los puntos negros de la pandemia, pese a que las competencias en servicios sociales son autonómicas.

Núñez Feijóo compiló una lista de agravios del Ejecutivo central, que resumió en la necesidad de implementar más fondos para Galicia en la lucha contra el Covid-19, manteniendo en 2021 la partida adicional de este año para cubrir los nuevos gastos en educación y sanidad que se convertirán en "estructurales".

En primer lugar, urgió negociar la distribución del fondo contra el coronavirus de 16.000 millones de euros que se repartirán este año, cantidad que "no es suficiente". El foro apropiado, dijo, sería un Consejo de Política Fiscal y Financiera que demanda desde hace meses.

Feijóo recuperó demandas como los 370 millones pendientes del IVA de 2017 y de incentivos fiscales, así como los 100 millones "confiscados" de fondos de empleo y rechazó el plan para "confiscar" el superávit municipal de 14.000 millones. Además, consideró imprescindible "aclarar la situación de Galicia respecto a los fondos europeos" ante una posible pérdida del 40% de su cuantía en el nuevo período presupuestario comunitario.

Las comunidades autónomas también deberían cogestionar el fondo de recuperación europeo.

De nuevo, reclamó el popular la "reforma o actualización" del sistema de financiación autonómica, cuya renovación está pendiente desde tiempos de Mariano Rajoy. Esa suficiencia financiera, añadió, "no puede pasar por sistema de reparto polémicos y poco transparentes", aseveró.