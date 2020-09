La oposición, dispuesta a acuerdos, ve a Feijóo "sin ideas" ni "ambición de país"

Hace cuatro años, Luís Villares se estrenaba como jefe de la oposición en Galicia al frente del Grupo de En Marea y eran tres los portavoces de la oposición que buscaban las sombras al discurso con que Alberto Núñez Feijóo se presentaba a la investidura como presidente de la Xunta. Ayer, solo fueron dos los portavoces de la minoría que tomaron la palabra para cuestionar la intervención del candidato a su cuarto mandato como titular del Gobierno gallego, pues los ciudadanos en julio decidieron que En Marea ya no tenía cabida en O Hórreo. Ana Pontón, del BNG, se estrenaba como portavoz del grupo mayoritario de la oposición y Gonzalo Caballero repetía al frente del PSdeG.

La dirigente nacionalista y el socialista recogieron el guante tendido por el líder del PP gallego para buscar acuerdos de país y contribuir a la salida de la crisis económica y social que ha traído consigo el coronavirus. Pero puntualizando que fueron ellos los primeros en lanzar la oferta de diálogo.

Los dos se mostraron dispuestos a negociar, pero no les gustó el punto de partida exhibido ayer por Feijóo. Criticaron su "falta de autocrítica" y la ausencia de "propuestas concretas".

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, es partidaria de "arrimar el hombro" para convertir la crisis sanitaria "en una oportunidad" para que Galicia salga reforzada, pero también advirtió de que no entregará a Feijóo un sobre en blanco, sobre todo después de una intervención en la que "no reconoció errores" y "perdió la oportunidad de pedir disculpas donde no se actuó bien". ¿Y por qué debería haber pedido perdón, según Pontón? Por la gestión en las residencias de mayores y porque está fallando el sistema de rastreo de los contagiados de Covid, apuntó a modo de ejemplo la diputada.

El BNG, con 19 escaños, echó de menos "ambición de país" y advirtió a Feijóo de que Galicia no saldrá de la crisis "con las políticas de siempre".

Por su parte, Gonzalo Caballero lamentó el discurso "vacío, sin ideas, sin empuje, sin ilusión" del candidato a un cuarto mandato al frente de la Xunta. Cuestionó la ausencia de propuestas concretas, el esbozo de un plan para la recuperación económica de la comunidad y de un programa para "defender a las personas más vulnerables".

El PSdeG, con 15 escaños, quiere contribuir a forjar "grandes acuerdos de país" con "propuestas alternativas", y ejercerá "una oposición responsable y exigente". Gonzalo Caballero advirtió de que se opondrá a más "políticas de recorte".

El portavoz del grupo mayoritario de la Cámara, Pedro Puy, puso de relieve el carácter social de la intervención de Feijóo, en el arranque del debate de Investidura. "Es su discurso más social", enfatizó Puy, que añadió: "Feijóo mostró una vez más que afronta los problemas con responsabilidad y seriedad",

También redobló el llamamiento a la oposición para participar con ánimo constructivo en la comisión parlamentaria "para definir juntos un Pacto de Reactivación".