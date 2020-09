La partida de la fragata australiana aboca a Navantia a dos años de subactividad

Los astilleros ferrolanos Navantia suman ya veinte meses sin recibir pedidos y la carga de trabajo actual se agota. Ayer salió de sus instalaciones la primera de las fragatas encargada para la Armada australiana a la que, en un plazo corto -a principios de 2021- se sumará la segunda, con lo que se completarán los trabajos en ejecución. Y no hay trazas de que los operarios se vuelvan a poner manos a la obra hasta al menos 2022, para construir cinco embarcaciones F-110 anunciadas por el Gobierno. Y que no sufran retrasos. Por este motivo la botadura de ayer, lejos de ser una fiesta -las restricciones del protocolo Covid tampoco ayudaron- se convirtió en escenario de protesta del comité de empresa: demanda carga de trabajo para escapar de la "subactividad" en la que ya están sumidos.

El naval de Ferrol despidió ayer en sus muelles al Supply, la primera de las dos unidades ejecutadas para Australia en Navantia. Con esta salida, a la que en apenas cuatro meses se sumará la botadura de la segunda fragata que navegará hasta las Antípodas, se despide el astillero de la carga de trabajo que les ha mantenido a flote en los últimos tiempos.

Al borde de la subactividad, con los trabajos menores propios de ese segundo buque de la Armada de Australia, el comité de empresa anuncia movilizaciones. Su presidente, Javier Galán, asegura que no les queda otra, ya que la "falta de carga de trabajo" es evidente y ya "se está padeciendo la subactividad". Y es que no hay encargos hasta 2022, -y con dudas-. Mientras no se inicie la construcción de las prometidas cinco fragatas F-110 del Gobierno Sánchez, los operarios piden faena para sobrellevar este tiempo de transición.

"A nosotros nos vale cualquier tipo de buque", apunta Galán en alusión a la petición de que se materialice el encargo de un barco para la Armada Española. "El caso es tener el año 2021 con ocupación, fundamentalmente por los operarios de Navantia, pero sobre todo de la industria auxiliar, que son los que están haciendo aproximadamente el 90% de la estructura de un buque, ya que son vecinos de esta comarca y en la medida en la que no logremos carga de trabajo se van a ir al paro", explicó.

A las puertas del astillero público y acompañado por representantes de todos los sindicatos, abundó en que la conclusión del primer barco de Australia "es una pérdida importante de puestos de trabajo". "En el momento que se vaya el segundo AOR, a finales de año, más de 3.000 operarios de la industria auxiliar se van a ir al paro", lamenta. "Si bien es cierto lo de las fragatas F-110, tenemos muchas dudas de que se puedan iniciar a comienzos del año 2022", añadió, en relación al futuro encargo anunciado por el Gobierno. Según Galán, la problemática es más acuciante en Navantia Fene. "No tiene ninguna carga propia" e insiste en la petición de que el área de turbinas adquiera mayor relevancia.

A partir de 2022, con la construcción de las cinco fragatas, el futuro semeja más prometedor. De materializarse ese anuncio del Gobierno, con una inversión de más de 4.000 millones, habrá trabajo para una década. Se puede estimar la creación de empleo en el astillero en unos 7.000 puestos de trabajo.