El Pórtico de la Gloria en gigapíxel

Una aplicación gratuita lanzada por la Fundación Barrié de la Maza permite ahora descubrir detalles del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago imperceptibles a simple vista. Esto es posible gracias a un superzoom y a la resolución gigapíxel.

Además, la imagen en gigapíxel se completa con narrativas sobre esta obra del Mestre Mateo, considerada la obra cumbre de la escultura románica en España, y su restauración, es decir, un antes y un después de la intervención, y la imagen y los sonidos de los instrumentos representados en ella, entre otros aspectos. Esta app puede descargarse en App Store y Google Play, tanto para iOS (iPhone y iPad) como para smartphone y tablet Android, y está disponible en tres idiomas: castellano, gallego e inglés.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de conservación y restauración del Pórtico de la Gloria de la Fundación Barrié, que incluye la divulgación de este proyecto utilizando las herramientas más innovadoras, como es la imagen gigapíxel empleada en esta aplicación y que permite descubrir detalles del conjunto que a simple vista son imposibles de ver.

La digitalización en superalta resolución (gigapíxel) de los aproximadamente 200m2 que componen el monumento ha requerido catorce horas ininterrumpidas de captura durante las que se han tomado más de 2.700 fotografías con Madpixel ROB, el robot gigapíxel inteligente de digitalización de obras de arte.

La imagen es complementada con pequeñas narrativas que hablan de la iconografía del Pórtico, de los materiales y técnicas utilizadas, los instrumentos que aparecen en él o del complejo proceso de conservación y restauración acometido durante más de doce años. Según la Fundación Barrié, esta restauración ha sido "uno de los proyectos más ambiciosos, largos y complejos" a los que esta entidad se ha enfrentado en los últimos años. "El objetivo último ha sido el de impulsar el concepto de que 'la mejor estrategia de conservación es la educación' y trabajar para concienciar a la sociedad de que la conservación del Patrimonio ha de ser una responsabilidad compartida de todos", detallan.

Esta imagen fue tomada en julio de 2020 mientras otras áreas de la Catedral de Santiago seguían sometidas a intensos trabajos de restauración. Es por ello que el Pórtico de la Gloria se muestra encapsulado como medida preventiva temporal de su conservación. La Fundación Barrié ha querido mostrar el monumento tal y como el visitante lo puede ver en estos momentos.

La imagen en gigapíxel así como una selección de los demás contenidos de la aplicación (narrativas, audio-tour e instrumentos en 3D) pueden explorarse también en la web de la fundación, porticodelagloria.fundacionbarrie.org.

La aplicación se ha desarrollado en la plataforma Second Canvas de Madpixel, una herramienta innovadora utilizada por más de 75 museos de 16 países para crear nuevas experiencias con el arte, tanto dentro como fuera del museo, entre los que se encuentran el Museo Nacional del Prado, BNE-Biblioteca Nacional de España, The Frica Pittsburg, SMK-National Gallery of Denmark, los museos de la villa de París (Paris Musées) y el MUAC de México. "No obstante, esta es la primera vez que la tecnología se ha utilizado para la digitalización de un monumento de las características y dimensiones del Pórtico de la Gloria", matizan desde la Fundación Barrié.

La app tiene un superzoom que permite explorar hasta el más mínimo detalle del Pórtico de la Gloria con la mejor calidad posible gracias a la resolución gigapíxel. Esta tecnología permite, además, visualizar "después y antes" de la restauración zonas y elementos clave para entender el alcance del trabajo realizado en esta obra. Incluye la reproducción en 3D de los instrumentos que aparecen en el Pórtico, con explicación interactiva de sus características. La nueva aplicación también permite escuchar los instrumentos esculpidos en el tímpano central del Pórtico.