Pérez Jácome se atrinchera en la Alcaldía de Ourense y acusa al PP de "traición épica"

"Baltar me ha traicionado". Esa fue una de las primeras frases del regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, ayer en una rueda de prensa en la que acusó de "traición" al PP por la crisis interna de Democracia Ourensana y tras dejarlo solo en el gobierno municipal para tratar de que dimitiese. Pérez Jácome arguyó que todo obedece a "una trama" que empieza en agosto donde le dicen en una comida con personas del PP que le van a detener por un asunto judicial.

Acusó a su abogado desde hace 10 años y edil en el Concello y en la Diputación de Ourense, Miguel Caride, de ser el "instigador de la traición" y desveló que Caride le dijo "que estaba todo muy avanzado" para detenerle. "Me decía: 'No te rías, te estoy hablando como abogado. Tú ya has cumplido tu sueño y te puedes ir para casa. Lo mejor es que dimitas esta mañana'. Estamos hablando de agosto. Esto es una trama como la copa de un pino", apuntó. El regidor ourensano definió la situación como House of Cards y aclaró que también rompían el pacto del gobierno provincial en la Diputación de Ourense donde tienen dos ediles y dan mayoría absoluta al gobierno de Manuel Baltar. Sin embargo, ante esta situación recordó que "la clave de todo fue cuando yo ya lo sospechaba que el peligro es Caride. Dije que a Caride lo teníamos que sacar de la Diputación. Es cuando me dice un alto cargo del PP, Caride no dimite y tenemos garantizada la estabilidad de la Diputación".

"Es curioso, la política funciona como la mafia, se basa en la lealtad. Yo soy tremendamente leal, no he fallado", aseguró.