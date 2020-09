La Xunta teme un trato parcial del Gobierno en el reparto de los fondos Covid de la UE

Galicia se juega en las siguientes semanas parte importante del dinero que dispondrá en los próximos años para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, así como para modernizar sus sistemas sanitarios y educativos o virar la producción de sus empresas hacia una economía más sostenible con el medio ambiente. Antes de la pandemia, el Gobierno gallego preveía una pérdida del 40% del presupuesto plurianual en cohesión que le otorga la Unión Europea para cada siete años, como viene insistiendo el presidente Alberto Núñez Feijóo, por eso aguarda que el Ejecutivo nacional compense esa posible falta de recursos con parte de los 140.000 millones que recibirá de los fondos europeos de reconstrucción. Y lo cierto es que, a estas alturas, en la Xunta existe "preocupación" con los criterios de reparto que pueda hacer España entre todas las comunidades. Eso sí, para acceder a una mayor parte de esa bolsa, se antoja crucial que las autonomías presenten proyectos competitivos en materia de educación, sanidad, pero también de transición ecológica que sean susceptibles de ser financiados. Galicia tiene un gran potencial, pero los partidos de la oposición critican que la Xunta todavía no se esté esforzando en redactar esas propuestas cuando en otras comunidades autónomas ya han constituido comisiones de trabajo y están tomando la delantera.

El futuro y la calidad de los servicios que podrán disfrutar los gallegos se está batallando ahora en los despachos de Bruselas y también en los de Madrid. Si en el periodo 2014-2020 la UE dispuso para la comunidad gallega un presupuesto que rondaba los 2.770 millones de euros, los cálculos hechos por la Xunta antes de la irrupción del Covid-19 eran que para los próximos siete años (2021-2027) el paquete de más de 1.600 millones para políticas de cohesión -fondos regionales y sociales que permiten financiar proyectos medioambientales y redes de transporte- se redujese en un 40% (entre 600 y 700 millones menos), ya que otras ayudas como la PAC (Política Agraria Común) y marítimas-pesqueras no esperan que se vean afectadas. Aunque esto aún no se sabe con seguridad y "no deja de ser una cifra estimada", indica Jesús Gamallo, director xeral de Relaciones Exteriores y con la UE

Sin embargo, el principal motivo de este hipotético descenso tan significativo entre una y otra etapa se explica con que, a pesar de que Galicia para la UE pierda una categoría -al bajar de región desarrollada a región de transición-, la autonomía dejará de contar con una "red de seguridad" que atraía del ciclo anterior (2007-2013). Según explica Gamallo, "en el periodo actual estábamos bastante sobrefinanciados por esa red de seguridad, pero sin ella por eso nos sale un porcentaje tan amplio de pérdida".

"Galicia venía de una etapa muy buena, porque venía sacando una cantidad de fondos muy alta en materia de cohesión. Ahora, ha bajado de categoría y el recorte es una pérdida importante", manifiesta Francisco Millán Mon, eurodiputado gallego del PP. Aun así, "al bajar de categoría pensamos que no es lógico que perdamos recursos", denuncia Gamallo, que comenta que han estado trabajando en Bruselas para que esto no ocurriera.

No obstante, la situación da un giro con la pandemia. Ahora, se abre la posibilidad de recabar más dinero gracias a los fondos de reconstrucción que dispondrá la UE a los Estados miembros. Sin ir más lejos, España será uno de los más beneficiados y recibirá 140.000 millones del plan Next Generation EU a repartir entre las autonomías para paliar los efectos del virus. Ahí es donde Galicia espera sacar tajada y compensar las pérdidas en el marco de financiación plurianual. Principalmente, de los 12.400 millones del plan React-EU que le corresponden al territorio español y que irán destinados íntegramente a cohesión. "Con esto se eliminan las regideces del sistema anterior. España tendrá mucha más flexibilidad para decidir cuánto percibe cada región. Realmente, todo depende del Gobierno y no debe permitir que Galicia sufra una amputación de esas cantidades", apunta Millán Mon.

Pero precisamente por eso no se termina la incertidumbre. "Tenemos una cierta preocupación de que pueda haber una rebaja en los fondos si a nivel interno español se replica el método de asignación de recursos que aplica la Comisión Europea. Todo va a depender del reparto que haga el Gobierno español", dice Gamallo.

En este sentido, Ana Miranda, portavoz del BNG en el Parlamento europeo, exige al presidente gallego que luche por que se empleen otros criterios en la adjudicación con los que Galicia salga más beneficiada. "Salimos perdiendo si los criterios son el PIB y la población afectada por el Covid-19. Hay que irse a criterios como la dispersión, emigración, huida de talento, el impacto económico en la mitigación del cambio climático...", defiende.

Mientras tanto, Gamallo asegura que ya han pedido a Madrid que las comunidades "participen en la elaboración del programa de reformas y recuperación" porque las autonomías tienen competencia en temas centrales como educación, sanidad o empleo.

Aparte del fondo de recuperación y resiliencia y el React-EU, también está el fondo de transición justa. Con todos ellos, unos y otros aguardan que Galicia acabe incluso sumando más que perdiendo. Aunque hablar de cifras ahora es "imposible", subrayan. En cualquier caso, Nicolás Casares, eurodiputado del PSOE, cree que "la posible pérdida por un lado se compensará o incrementará por el otro", aunque avisa: "Habrá algo de 'café para todos', pero se valorará la competitividad de los proyectos". Sin embargo, Casares observa una "dejadez" por parte de la Xunta: "En otras comunidades ya se presentaron planes; Galicia ya debería estar trabajando en qué dedicar esos fondos". Miranda opina lo mismo: "Feijóo tendría que convocar a las tres fuerzas del Parlamento y crear un grupo de trabajo. Si no, Galicia puede acabar perdiendo, lo que supondría tener aún más problemas a nivel social, desde bancos de alimentos hasta ayudas para la formación o el acceso a la vivienda".