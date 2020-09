Jácome resiste en el Concello de Ourense pese a que 24 de 26 ediles piden su dimisión

El pleno del Concello de Ourense fue un déjà vu. Ni dimisión ni solución a la ingobernabilidad. La Corporación pidió al regidor ourensano, Pérez Jácome, que dimitiese de su cargo. 24 de los 26 ediles votaron a favor de una propuesta llevada a la sesión tras la crisis interna estallada por la denuncia de un asesor de Jácome, que desembocó en una investigación judicial, y por la de sus ediles críticos ante la Fiscalía al desconocer el destino de los fondos público que donaban a la formación. Pérez Jácome bromeó al acabar la votación: "Menos mal que no es vinculante, si no ya no podría seguir con el siguiente punto".

Sus, hasta entonces, socios de gobierno, el PP, le pidieron por activa y por pasiva, de forma pública y privada, que rinda cuentas de la financiación de las donaciones y aportaciones que recibía el grupo municipal y provincial de DO. Jácome resiste con el bastón de mando arguyendo que "es decir, el partido de la Gürtel, de l os papeles de Bárcenas o de los sobres en negro y me piden a mí que enseñe las cuentas".

El regidor ourensano arguyó que "las cuentas de Democracia Ourensana solamente le interesan al Tribunal de Cuentas y a DO, ni siquiera a los ciudadanos de Ourense".

La tensión del pleno se dejó sentir desde los primeros minutos de una sesión que arrancó a las 09.00 horas y en la que, poco después, Jácome llamó al orden a Manuel Álvarez, uno de los cuatro ediles díscolos, por hablar. La misma suerte corrió otra de las ediles díscolas, a la que Jácome advirtió en otro momento: "María, antes, cuando no eras una traidora, estabas calladita, ahora tú y Manolo vociferáis seguido".

También se formalizó la renuncia de Mario González, que dará pie a la entrada de Telmo Ucha (DO), que en principio se integrará con Jácome y Ojea en el gobierno local. De hecho, Jácome acusó expresamente al líder de los críticos, Miguel Caride, de promover "un boicot" para tratar de evitar este relevo, llamando a los miembros de los grupos a no acudir a la sesión de ayer para que no hubiese quórum y no se pudiese celebrar.

Otros dirigentes locales, como el portavoz municipal del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, hicieron alusión a esta supuesta pretensión por parte de los críticos de DO y del PP. Los populares se desvincularon del supuesto "boicot", mientras que Caride pidió la palabra por alusiones para proclamar que él no fue "instigador de nada". "Se me planteó visibilizar una situación, igual que en otras ocasiones otros grupos plantearon no ir al pleno", dijo.

Al margen de las dos mociones en su contra que salieron adelante, el regidor aprovechó la sesión para subrayar cuando los críticos y los populares votaron juntos en alguna de las iniciativas (ocurrió, por ejemplo, en una sobre la vuelta a las aulas). "Los cuatro díscolos de DO rompieron la disciplina de voto, y están alineando sus votos con el PP en la sesión plenaria. Ya es oficial. Tránsfugas que roban la voluntad de las urnas: Miguel Caride, Manolo Fórum, María Dibuja y Maite Rdez", escribió en su perfil de Twitter.

Por su parte, el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, señaló que "la ciudad de Ourense no se merece esta situación, y por tanto, los que crearon este problema tienen que solucionarlo".

Sobre la situación del regidor ourensano, le invitó directamente a dejar la Alcaldía del Concello. "No puedo dar clases de lo que tienen que hacer los demás. Lo que sí puedo decir, es lo que yo haría. Si estoy en la situación del actual alcalde de Ourense, sin grupo mayoritario, sin tan siquiera poder tomar decisiones ni poder reunir a la comisión del gobierno, comprenderá que, en mi caso, yo no sería un estorbo para la ciudad que tanto quiero y que tanto tenemos que servir. Puedo decir lo que yo haría.

Al respecto de una moción de censura o posibles pactos, arguyó que "esa decisión les corresponde a los compañeros de la Corporación, al PP de Ourense. La decisión que tomaron es la correcta. Nosotros no podemos participar en una situación de desgobierno y de descomposición del grupo de Democracia Ourensana".