Baltar defiende el pacto en la Diputación de Ourense con DO y Jacome lo da por roto

La crisis política en Ourense continúa y amenaza con extenderse a la Diputación. El presidente de la institución provincial y líder del PP ourensano, Xosé Manuel Baltar, realizó ayer la primera comparecencia pública tras romper su partido el pacto de gobierno con Democracia Ourensana en el concello de la ciudad de As Burgas y afirmó que el pacto en la Diputación "sigue vivo", pues ha conseguido que uno de los dos diputados de DO, Miguel Caride, le garantice su apoyo. Animó además al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que se ha quedado con solo un edil afín a irse. "Es lo que yo haría si tuviera a todos en contra", señaló Baltar. Sin embargo, el regidor avisó a este de que "el pacto en la diputación está roto". "Entendemos que el PP, al haberse marchado, se ha roto el pacto, pacto que han roto de forma unilateral", apuntó Jácome.

El alcalde avanzó ayer que su diputado Armando Ojea, su único afín en el concello, estudia dimitir como vicepresidente de la diputación y adelantó su oposición al gobierno de Baltar. "No apoyaremos los presupuestos de la Diputación", dijo.

En ese clima, Jácome anunció que da un plazo de una semana a los 10 asesores del PP en el concello para rematar el trabajo y luego los cesará.

El motivo, según fuentes de DO, no es "ninguna venganza del alcalde con el PP", sino que al dimitir de sus cargos los ediles del PP y dejar de gobernar en coalición el concello "no tiene sentido pagar a los asesores, ahora son oposición".

Por otro lado, los ediles díscolos de DO solicitaron que Miguel Caride, el edil que firmó la denuncia contra Jácome por supuestas irregularidades en la financiación del partido, vuelva a ser nombrado portavoz de la formación en el concello, pues no consideran válido su relevo.

En su comparecencia, Baltar negaba haber sido parte de "una trama" como dijo Jácome para eliminar al actual alcalde del Concello, indicó que eran "cortinas de humo". Preguntado por la posibilidad de llevar a cabo una eventual moción de censura, el presidente de la Diputación reconoció que una cuestión que "está sobre la mesa", si bien aclaró que habrá "que esperar" a ver qué sucede en los próximos días en el ayuntamiento.