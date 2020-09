La entrada del nuevo edil de DO en Ourense aviva la crisis pues duda si apoyará a Jácome

"Tomo posesión el próximo miércoles como concejal en Ourense, pero aunque me presenté a las elecciones por la lisa de Democracia Ourensana, no tengo claro si pasaré al grupo de DO con el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, o si lo haré al grupo de no adscritos . Es un momento muy difícil y tengo que pensarlo", reconocía ayer Telmo Ucha.

Sus dudas, que dice no despejará hasta la próxima semana, intensifican la profunda crisis de gobierno del concello de Ourense, con un alcalde Jácome con un gobierno de solo dos concejales afines, y crean inquietud pues si el nuevo concejal decide pasar al grupo de no adscritos, facilitaría la moción de censura en la ciudad.

Una moción en la que quedaría fuera PP y los críticos de DO, pues bastaría con la mayoría simple de escaños, al sumar el voto del futuro edil del grupo de no adscritos a los 9 de PSOE, 2 de BNG y 2 de Ciudadanos.

Ucha se convertirá en concejal en sustitución de Mario González, que abandonó la corporación tras estallar las disputas internas entre el alcalde y un grupo de ediles de DO críticos con la gestión de los fondos públicos del propio regidor.

"No me presionen , dije que no iba a hablar con nadie. No he hablado de moción ce censura en ningún momento. Simplemente es difícil tomar una decisión en una situación así, pero lo que garantizo es que trabajaré en clave de Ourense. Aunque no vaya el grupo de Jácome no voy a bloquear la gestión e iré a las juntas de gobierno", asegura Ucha.

Su toma de posesión es la esperanza blanca de Jácome para recuperar parte de la gobernabilidad y poder convocar juntas de gobierno para lo que necesita un mínimo de 3 concejales afines. Ahora gobierna pero solo tiene dos ediles, el propio alcalde y Armando Ojea después de que 5 de los 7 ediles de DO denunciaran a Jácome ante Fiscalía por supuesta irregularidad en la gestión de cuentas del partido y "mordidas" de su sueldo.