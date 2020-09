La gobernabilidad municipal y provincial en Ourense se despeja en dos plenos esta semana

La crisis municipal y la ingobernabilidad de la ciudad de Ourense se acerca a su posible desenlace en una semana en la que el Concello celebrará un pleno para la toma de posesión del edil de DO, Telmo Ucha, en sustitución de Mario González, y la Diputación celebrará su sesión ordinaria del mes de septiembre presentando unos presupuestos a la corporación para que se aprueben de forma provisional y mirar al 2021 con una hoja de ruta económica.

La primera sesión será el miércoles en el Pazo Provincial. Será el pleno convocado por el regidor ourensano para intentar desbloquear una ciudad que lleva paralizada dos semanas con dos convocatorias de la junta de gobierno sin el quórum suficiente para su celebración. El gobierno de Gonzalo Pérez Jácome y Armando Ojea verá, presumiblemente, una incorporación que será la de Telmo Ucha, que mostraba dudas al respecto de si adscribirse al gobierno municipal de la mano del partido por el que se presentó a las elecciones (DO) o si pasar al grupo de no adscritos pero acudir a la junta de gobierno para tratar de reanudar trámites y aprobaciones necesarias. Será en ese momento cuando el edil certifique su compromiso con Jácome o si por el contrario se abre a otras opciones desde el grupo de no adscritos y puede posibilitar una moción de censura en la que él, y sólo él, sería la clave para que el futuro alcalde no fuera Pérez Jácome.

El regidor ourensano se reunió la semana pasada con Ucha estos y le expuso sus argumentos ante las dudas de su compañero de partido para que forme parte del gobierno. Jácome se pronunció en redes sociales sobre la incorporación de Telmo Ucha a su gobierno señalando que "mejor pocos que mal avenidos. Los leales y nunca cuestionados, Armando y Telmo, junto a un servidor marcaremos el punto de inflexión en la lucha por salvar la ciudad". Una afirmación que el nuevo edil entiende más como un ánimo para su entrada en el Concello que como una presión.

Presupuestos

La Diputación llevará al pleno del viernes una hoja de ruta económica que es el mayor presupuesto de la historia del ente provincial. En total, el gobierno que preside Manuel Baltar presentará un proyecto presupuestario de 85,7 millones a la sesión plenaria del mes de septiembre y que necesitará el apoyo de, al menos, un edil más los del PP para aprobar el proyecto. En esta tesitura y con DO rompiendo el pacto con el PP en la Diputación de Ourense, Baltar aseguró que el pacto estaba vigente porque "el PP pactó con DO, no con Pérez Jácome" y Miguel Caride, portavoz de los díscolos de DO, alzará presuntamente la mano en dicha votación para aprobar de la mano del PP el presupuesto provincial para 2021. Una ecuación que Jácome señaló en un su rueda de prensa en la que indicó que la estabilidad de la Diputación estaba asegurada con Miguel Caride, al que calificó de "traidor".

Una semana en la que la decisión de Ucha hará que se forme la junta de gobierno, a expensas de ser edil de DO o no y con un futuro incierto en cuanto a la gobernabilidad del Concello con un gobierno en minoría y una oposición dispuesta a hacer dimitir a Pérez Jácome.

La gobernabilidad de la Diputación parece más clara con un PP sólido con 12 concejales más la aportación de Miguel Caride, díscolo de DO, a pesar de la ruptura del pacto según el líder de la formación. Habrá que ver qué pasa con los proyectos conjuntos que tenían Diputación y Concello.