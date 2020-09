La defensa del 'rey de las orquestas' ve "irreal" el fraude fiscal que le atribuye Hacienda

El abogado de Ángel Martínez Pérez Lito, Carlos Seoane, advirtió ayer de que la tesis por la que la Agencia Tributaria acusa al conocido como el rey de las orquestas de Galicia de fraude fiscal "es absolutamente irreal". Así lo defendió en la tercera jornada del juicio contra el empresario y su socio, Javier Arca, representante legal de la compañía Representaciones Lito, acusados de fraude fiscal por no haber tributado lo debido en el impuesto de sociedades, el IRPF y el IVA de 2011 y 2012.

Los peritos de parte que elaboraron el informe para la defensa de Lito explicaron ante el tribunal que las orquestas "no estaban organizadas como empresas" por lo que no tenían CIF ni estaban dados de alta fiscalmente, de forma que "no podían emitir ni recibir facturas".

Por ese motivo, añadieron, eran las comisiones de fiestas, los ayuntamientos o la Xunta, a través de un régimen laboral especial, quienes los contrataban como trabajadores, por lo que sus actuaciones no estaban sujetas al IVA. "Esta es una de las claves del proceso", señaló Seoane, porque no fue hasta 2015 cuando Hacienda inició una campaña para dar de alta a las orquestas, al considerarlas como empresas.

Ese proceso, sin embargo, no entró en vigor hasta el año siguiente "y no tiene efectos retroactivos", ha sostenido el abogado, que ha añadido que el empresario "no tenía capacidad" para influir en las decisiones de las administraciones que aplicaron esa normativa.

El letrado ha subrayado además que las cantidades que Hacienda atribuye a la actividad de Representaciones Lito y, por lo tanto, el dinero a tributar son "absolutamente inverosímiles", ya que la compañía "sólo cobraban una comisión, eran meros intermediarios".El abogado también argum entó que el registro realizado en la sede de la empresa fue "desproporcionado" y se realizó "sin ningún tipo de control ni de garantía", por lo que exige que sea anulado como aceptó un juzgado de lo penal de Pontevedra en otra causa.

A falta de conocer el informe final de la Fiscalía,el fiscal Augusto Santaló ha adelantado que mantendrá su petición de 14 años de cárcel para el rey de las orquestas de Galicia.