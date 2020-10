Feijóo advierte de que si no se buscan "puntos de encuentro" la recuperación será "más ardua"

La escalada de tensión política entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid está marcando la gestión de esta segunda ola de la epidemia y es el ejemplo más palpable de una serie de desavenencias que desde el inicio de la crisis se han gestado entre Gobierno y comunidades autónomas.

De ahí que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aprovechara el Foro La Toja para hacer un llamamiento al diálogo. En su opinión, "si no se buscan puntos de encuentro la recuperación será más ardua".

Feijóo, que participó junto a Felipe VI en la inauguración de la segunda edición del Foro La Toja, aprovechó su intervención para mostrar de nuevo su apoyo al monarca y reafirmar el "cariño compartido por la abrumadora mayoría del pueblo gallego".

El titular de la Xunta apuntó las claves para abordar la recuperación tras la crisis provocada por el Covid-19. En opinión del jefe del Ejecutivo gallego, hace falta una política "capaz de agrupar a la ciudadanía en torno a objetivos compartidos". En este sentido, apeló al diálogo entre administraciones.

"No se trata de suspender el debate y la controversia en busca de una imposible unanimidad, sino de proteger un espacio para el acuerdo de todos y con todos", defendió. Por esta razón, alertó contra "las manzanas de la discordia, que fragmentan a la ciudadanía".

"Hay que evitarlas, es un deber primordial cuando existe un adversario que no hace distingos en su acechanza", añadió el jefe del Ejecutivo gallego durante el acto de apertura del foro.

En esta línea destacó que la transición española ofrece "un ejemplo" a seguir, ya que buena parte de ella sucede también en medio de una "profundísima crisis económica".

Democracias

Al igual que el presidente de Hotusa y el máximo mandatario portugués, Feijóo alertó contra los "populismos". "Habrá democracias que no sucumban a sus cantos de sirena ni emprendan aventuras que arruinen su convivencia ni duden de las ventajas de vivir en libertad", vaticinó y señaló a Galicia como una de ellas.

"Galicia es un viejo país con una democracia madura, orgulloso de su españolidad y de su europeísmo", declaró.

En su opinión, el impacto de la crisis en la sociedad y en las instituciones "dependerá" de cómo las democracias afronten "el reto colosal de la resistencia y la reconstrucción". Y es ahí donde hay que buscar "un denominador común", tal y como explicó el presidente del Gobierno gallego en su intervención

En la reconstrucción se necesitarán además, según su análisis, medidas "inmediatas", pero también de "largo alcance". "La política anclada en lo perentorio es tan dañina como la que solo atiende a los grandes asuntos", advirtió.