Garamendi: "Muchas empresas van a caer"

Despidos. Esa es la pesadilla que despierta del sueño de miles de gallegos y españoles que hoy siguen saliendo adelante gracias a un ERTE. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, confesó ayer en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico la realidad que todos ellos temen, el hecho de que "muchas empresas van a caer" cuando finalicen las ayudas, ahora previstas hasta el próximo mes de enero. Y, por este motivo, considera "inevitables" que se produzcan despidos, sobre todo en uno de los sectores más afectados como puede ser el turístico. En cualquier caso, Garamendi expuso con el apoyo de su homólogo y tocayo portugués, Antonio Saraiva, la urgente necesidad de invertir en la formación de trabajadores y directivos para viajar hacia la nueva normalidad.

La primera mesa de debate del cónclave organizado por segundo año en la isla de A Toxa estuvo protagonizada por los representantes de empresarios españoles y portugueses, Antonio Garamendi y Antonio Saraiva, y moderada por Antón Costas, presidente de la Fundación Círculo de Economía. Juntos analizaron "el mundo después de la pandemia".

Los ERTE fue uno de los temas troncales para el caso de Garamendi, que no quiso escapar de la realidad y de "hacer de malo": "Va a haber empresas que lo van a pasar mal. Muchas van a caer". Ese fue un mensaje que quiso calar en un par de ocasiones a la audiencia y que completó de la siguiente forma: "Nadie quiere despedir, pero si vas a quebrar, no hay otra medida. Y algunas lo harán". Así que consideró "inevitable" que los despidos ocurran: "Hay sectores donde, nos guste o no, va a pasar. No tenemos vocación de despido, pero tengamos presente que vamos a vivir momentos complicados". Y se refirió al del turismo como uno de ellos: "Es posible que no se recuperen en un año. Esas plantillas van a tener que ser diferentes. Eso tiene que entenderse así".

El presidente de la patronal aseguró que lo más importante en estos momentos para volver a la normalidad es tener estabilidad institucional. "Cuando me llaman los fondos internacionales para preguntarme qué pasa con España, lo que les preocupa es que haya respeto a las instituciones, a la Corona o a la monarquía parlamentaria, no se preocupan por los ERTE". "El rey que tenemos no es el de "Juego de Tronos". "Es un sistema que tenemos que defender, porque, si no lo defendemos, esto no va a funcionar", advirtió.

La estabilidad institucional debe ir acompañada de la "estabilidad social", con empleo y menos desigualdades, defendió. En este sentido cree que "la formación de empresarios y de trabajadores es clave para salir adelante". Por eso, desde la CEOE están pidiendo que la concesión de los ERTE estén supeditados a alguna "cláusula de formación".

En este punto, encontró apoyo en Saraiva, quien también piensa que los esfuerzos económicos deben centrarse en "mantener a las personas en su lugar de trabajo con formación profesional y recolocación". "De otra forma sería tirar los euros", asintió en un perfecto castellano. "El futuro va a traer cambios. Las competencias de hoy no son las competencias de mañana", expuso.

Por otro lado, el presidente de la CEOE recordó que Bruselas está pidiendo reformas para acceder a los fondos, algo que ve como una "oportunidad" para reinventarse. Para ello, dejó entrever la importancia de que ese dinero vaya a parar a grandes empresas para que estas dinamicen a las medianas y pequeñas: "El efecto tractor es fundamental. Son las que de verdad van a dar el empuje real a las demás empresas. Si vamos directamente a las pequeñas, no vamos a llegar".