Expertos alertan de los riesgos que implica la aceleración de la digitalización

La digitalización ya existía antes de la pandemia, no es un concepto nuevo, pero la realidad es que ha sufrido un tremendo empujón que asusta incluso a los expertos. ¿Alguien se imagina un confinamiento de estas características en un mundo completamente analógico? Llegados a este punto, los entendidos alertan de los riesgos que conlleva que la transformación digital se lleve a cabo demasiado rápido. Si eso es así, no están seguros de ser capaces de gestionarla. Aparte, está el tema de la brecha digital.

Bajo el título La digitalización antes y después de la pandemia, Alejandro Romero, fundador de Alto Analytics, Carlos Moedas, administrador ejecutivo de la Fundación Calousre Gulbenkian, y Bárbara Navarro, directora de Estrategia de Google Asia, debatieron sobre los pasos que debe dar Europa, y en concreto España, en el mercado digital.

Los tres concordaron en la "aceleración" que se ha visto en el mundo digital desde el pasado mes de marzo. Y, pese a que esto tiene muchos "beneficios", juntos constataron los peligros, que también existen. "Si la transformación digital es muy rápida, no seremos capaces de gestionarla", advirtió Navarro, puesto que "no todos estamos al mismo nivel de preparación", tal y como se ha percibido durante el confinamiento. Sobre la brecha digital añadió: "Cuanto más corremos los que podemos, más atrás se quedan los que no pueden correr".

Por su parte, Romero aportó debilidades que derivan de la inteligencia artificial (IA). "Internet hoy puede ser explotado con intenciones malignas, manipulando la opinión pública, a través de la desinformación", comentó, quien apuró a formar talento: "En cinco años habrá dos millones de puestos de trabajo en ciberseguridad".

En cuanto a la influencia de la tecnología en la pugna geopolítica entre EEUU, China y Europa, Moedas alentó al viejo continente a "invertir más dinero en digitalización". En cualquier caso, lo invitó a "mirar al futuro" y, en concreto, a la física cuántica. "La IA es una batalla perdida. Europa tiene que olvidarse de eso y ver si coge la siguiente ola", zanjó Romero.