"No me ha llegado la multa", confiesa sobre su foto corriendo

La foto de Mariano Rajoy saliendo a correr durante el confinamiento levantó polvareda, pero no acarreó consecuencias. Así lo confesó ayer el expresidente del Gobierno: "No me llegó la multa", dijo. Eso sí, ante la imposibilidad de practicar deporte al aire libre durante la cuarentena decidió comprarse una bicicleta estática.

"Ahora, estamos en la incertidumbre. ¿Cuándo se va a terminar esto? Hemos estado confinados, no podíamos hacer deporte... Yo me tuve que comprar una bicicleta estática", explicó el jefe del Ejecutivo. Ese momento fue aprovechado por el moderador de la mesa Ignacio Torreblanca para preguntarle: "¿Le llegó la multa?"

"No me llegó la multa. Yo intento cumplir la ley. Esas cosas corresponden a la administración competente de la que ya no formo parte", explicó Rajoy.