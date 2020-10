CCOO convoca movilizaciones en Ferrol para pedir un sector naval competitivo

El sindicato CCOO anunció ayer la intención de convocar movilizaciones para reclamar el desbloqueo del proyecto de modernización del astillero de la empresa pública Navantia para que Ferrol "sea competitivo". En una conferencia de prensa, el secretario general de CCOO en el astillero, Miguel Pol, reclamó impulsar con "carácter de urgencia" un plan de obras para remodelar ese centro de Navantia.

En su opinión "está pesando más una voluntad política por no hacerla que el sentido común", lamentó Pol, quien consideró que no hay "ninguna explicación para que esta obra no haya comenzado". El representante sindical señaló que "en otras comarcas de este país estaría hecha".