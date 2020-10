Caballero reclama el apoyo de un concejal del PP para desalojar a Jácome de Ourense

Las negociaciones entre los partidos políticos de la oposición para dar forma a una moción de censura que desaloje a Gonzalo Pérez Jácome de la Alcaldía de Ourense siguen sin avanzar. La última propuesta presentada por el PP en la reunión celebrada el pasado martes en el Liceo, basada en un gobierno conjunto entre esta formación y el PSOE para desbloquear la ciudad, no es la favorita de los socialistas. Al menos eso manifestó ayer el secretario xeral del partido en Galicia, Gonzalo Caballero, que si bien no descarta "ninguna opción", cree que "lo mejor" para Ourense sería el apoyo de un único edil a la moción de censura contra el alcalde. Asegura que la firma de un concejal sería suficiente para que los partidos de la oposición puedan "construir una etapa nueva" en diálogo, eso sí, con el PP.

El líder de los socialistas gallegos, en lo que es su primera valoración tras conocerse la propuesta del PP para echar a Jácome de la Alcaldía, asegura que están sopesando todas las posibilidades y que el diálogo con el resto de formaciones está abierto. Hay distintas opciones encima de la mesa y la propuesta del PP es una de ellas "pero le faltan detalles", señaló. De hecho, los populares han dicho que no hay líneas rojas en este posible acuerdo, pero tampoco han puesto nombre al edil que sería propuesto como alcalde.

"Si el PP quiere colaborar", indicó Caballero, "puede hacerlo de una forma muy sencilla, poniendo un voto, una firma, un apoyo de carácter técnico, de uno de sus concejales. No hace falta siquiera siete. Si quiere desbloquear hoy, no tiene más que poner una firma en una moción de censura firmada por todas las fuerzas que están en la oposición y que no fueron cómplices de lo que ocurrió", indicó. Para Caballero, esta sería una "solución viable", si bien admite que "hay distintas vías encima de la mesa y el PP tendrá que decir con claridad en cuales trabaja".

Tras la reunión del Liceo, el portavoz del PSOE en Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, reiteró su idea de que su nombre debe figurar como candidato a alcalde en la moción de censura por ser el líder de la lista más votada y apuesta por un gobierno en minoría, no obstante, se comprometió a elevar la propuesta del PP a los órganos del partido.

Sobre si se ha producido esta comunicación con Ferraz y el posicionamiento ante un posible pacto con los populares, Caballero respondió ayer que el PSOE "mantiene diálogo y comunicación continua entre todos los compañeros, a todos los niveles", pero subrayó que, en este momento, "los diálogos en relación a Ourense están siendo llevados a cabo por el secretario provincial y portavoz municipal".

Desde el grupo municipal del PP, Jesús Vázquez, responde que su oferta no es de una firma, sino de siete, pero para un acuerdo que fije un programa de gobierno para la ciudad. "El PP, con total libertad y sin manos atadas, le ha ofrecido un pacto y lo único que tiene que decir el PSOE es si tiene las manos libres y acepta empezar a trabajar sobre ese pacto o si va a depender de Ferraz y de Santiago", señala Vázquez.