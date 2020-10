Anuncio de tres nuevos juzgados de lo Social para los que no hay aprobación definitiva

El Ministerio de Justicia anunció hace dos semanas que pondrá en marcha tres nuevas unidades judiciales en Galicia para evitar la saturación por la pandemia. En concreto, serán tres juzgados de lo social: el número 7 de A Coruña, el 4 de Lugo y el 7 de Pontevedra, en Vigo. El departamento remitió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la propuesta de creación de estas tres nuevas unidades judiciales para evitar que se saturen los juzgados debido al "extenso periodo de ralentización estructural de la administración de justicia" durante la pandemia.

La creación de estos juzgados es una vieja aspiración de Galicia. Hace más de dos años, que la Xunta solicitó al Estado la puesta en marcha de estas unidades judiciales, y lo volvió reiterar el pasado mes de junio.

Los trabajadores de la justicia gallega aseguran que estos juzgados no aligerarán mucho la carga, aunque "todo lo que venga es bueno". Eso sí, no lanzan las campanas al vuelo. "Solo es un anuncio. No hay aprobación definitiva. Sale en la prensa y queda muy bonito, pero hasta que estén aprobados y después se pongan en marcha aún va a pasar tiempo", reconocen. E insisten que su creación "no se va a notar de un día para otro".