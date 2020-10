Los rebrotes fuerzan el 'cerrojazo' del 60% de los hoteles gallegos: "No funciona nada"

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, advierte de que una de las características de la crisis provocada por la pandemia es su desigualdad. Por países y, singularmente, por sectores. Frente a industrias que continúan operando al 100% de su capacidad, el gran pulmón del turismo permanece gripado. Las restricciones a la movilidad aguaron la fiesta del periodo estival; los rebrotes han terminado por apagar la tenue luz que daba oxígeno a las zonas menos estacionales. El lobby Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística) ha calculado que el sector español cerrará 2020 con una caída de actividad estimada en 106.150 millones de euros: equivale casi a la mejora acumulada del Producto Interior Bruto (PIB) en España en el trienio 2014-2017. Recuperación liquidada por una pandemia que, en Galicia, provocará un retroceso de 4.200 millones del PIB turístico, según el mismo informe. No hay que entrar en una fábrica para ver la herida, basta con un paseo. Seis de cada diez establecimientos hoteleros gallegos están cerrados, según las cifras que maneja el Clúster Turismo de Galicia. "No hay nada que esté funcionando. En verano sí ha habido restaurantes que han operado al 100%, o mucho más, pero ahora tenemos una de las peores situaciones de la historia", lamenta su presidente, Cesáreo Pardal.

En el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT) figuran, a fecha de octubre, 912 hoteles en la comunidad, con 56.575 plazas. El grueso de la oferta se concentra en establecimientos de una y dos estrellas: son casi el 70% del total. Y, para los que no están ubicados en grandes núcleos urbanos, son los más perjudicados. El 90% de los que atesoran tres estrellas también ha bajado la persiana; no hay ninguno, de los más modestos, que haya sido capaz de resistir.

Incluso en Santiago, que se preparaba para un 2021 histórico por el Xacobeo -con una intensísima proliferación de viviendas de uso turístico-, también se están cerrando negocios de este tipo.

La diferencia la están marcando, de momento, las ciudades de A Coruña y Vigo. Pero aguantando. "No hay nada que esté funcionando ni al 50%", lamenta el sector. Hoteles, pensiones, albergues, bares, restaurantes. La lengua de fuego del Covid se extiende con las restricciones.

"Situación límite"

Para el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, el último trimestre "anticipa una situación límite" ante los nuevos rebrotes de la pandemia, con caídas de ventas de las empresas turísticas estimadas de hasta un 77,6%, 16 puntos de caída adicional a la esperada a mediados de agosto. "Tendríamos que estar dando los mejores datos de la historia" del turismo en Galicia, con más de seis millones de visitantes a cierre de año. No podrá ser. Alerta Cesáreo Pardal que "se pueden ir a la calle casi 30.000 puestos de trabajo", lo que arrastraría la afiliación gallega -solo con el impacto del turismo- a niveles de hace dos años y medio.

El presidente del Clúster reivindica al sector como una industria estratégica, que ha "acogido no a cientos, si no a miles de trabajadores de otros sectores. No nos preocupan solo esos 30.000 empleos, sino la destrucción del músculo empresarial".

Son de hecho las perspectivas a corto y medio plazo las que han empujado a Exceltur a exigir, "con la mayor urgencia, concreción de medidas, y sobre todo dotación presupuestaria para ayudas directas, como en otros países, para salvaguardar la existencia del mayor número de empresas y negocios viables del sector turístico español". Para Zoreda, su supervivencia "no se resolverá con iniciativas parche de baja dotación e impacto, o generando expectativas prometedoras que no dependen al 100% de España".

En todo caso, el presidente del sector turístico en Galicia considera que el Covid-19 va a posicionar positivamente al turismo de Galicia. "La gente ha venido, ha visto que nos hemos reinventado. Estar en un córner de España, sin masificaciones... antes parecía negativo. Pero tenemos un paisaje tremendo, una gastronomía alucinante y a un precio con el que nadie puede competir a nivel de calidad", concluye.