El BNG condiciona su apoyo a los presupuestos a una inversión superior a los 1.000 millones

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, calificó ayer de "claramente insuficiente" y "perjudicial" la partida de 832 millones de euros de inversión territorializada en Galicia que prevé el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado del próximo año Por ello, Rego adelantó que reclamará "un aumento significativo" que supere los 1.000 millones de euros "por la vía de actuaciones concretas".

En una rueda de prensa desde la sede del Bloque en Santiago, el diputado nacionalista por A Coruña advirtió que no apoyará la aprobación de estas cuentas "si no conocen modificaciones sustanciales". "Solicitaremos unos presupuestos que no solo cumplan con Galicia, sino que compensen el déficit histórico que llevamos padeciendo en los últimos años", reivindicó Rego.

Aunque supone un incremento del 9% con respecto a la inversión prevista en los presupuestos fallidos de 2019, el diputado del BNG lamentó que caen en un 11% sobre las cuentas prorrogadas del 2018, las últimas del Gobierno de Mariano Rajoy, que ya eran "ridículas".

Rego rechaza el argumento "que utilizaron tanto PP como PSOE y Podemos en distintos momentos" al vincular esta bajada a que ya están presupuestadas las infraestructuras para la llegada del AVE a la comunidad gallega.

Además, defiende que Galicia "tiene necesidades más perentorias que llegar en una hora menos a Madrid". En este sentido, dijo que "es más importante para muchísimos gallegos poder moverse dentro de su territorio y de su área metropolitana" con servicios de proximidad y de cercanías. Al BNG no le parece "en absoluto justificable" que "no existe una partida" para la conexión ferroviaria con el puerto exterior de A Coruña ni para "la modernización" de la línea Ferrol-Ribadeo.

Tampoco existe "ni una previsión" para conectar la ciudad herculina y Lugo y tan solo "hay una pequeña partida" que ve "insuficiente" para comenzar la mejora de la red entre A Coruña y Ferrol. "Que quede claro que hay necesidades que van mucho más allá del AVE", sentenció Rego.