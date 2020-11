El Foro Económico pide usar los fondos europeos para "hacer lo que se debía haber hecho hace 25 años"

La economía gallega va cuesta abajo como consecuencia de la pandemia y el debate de en qué invertir los fondos europeos para la reconstrucción es el más vigente. Ayer, el Foro Económico de Galicia, a través de su director, Santiago Lago, compareció en la comisión de reactivación en el Parlamento gallego para pedirles a los representantes políticos que sean "ambiciosos" y vean la situación actual como una "oportunidad" de hacer cosas que se tendrían que haber hecho "hace 25 años". En este sentido, el catedrático en Economía se refirió al "abanico de posibilidades" que tiene la comunidad y consideró "clave" acometer reformas de futuro en campos como energía verde, alimentos de calidad o transición ecológica. "Todo eso es lo muestro", afirmó.

"Lo que tenemos que hacer es intentar encontrar actividades económicas potenciales que no se están desarrollando y darles impulso", apuntó. Además, debido a que va a haber empresas que van a quebrar, Lago llamó la atención en "pensar en nuevas actividades que compensen todo eso que vamos a perder". Para ello, puso el foco en la necesidad de acometer reformas en tres ámbitos: eliminación de trabas burocráticas innecesarias y "mal entendidas", evaluación de políticas públicas para que sean más eficaces y movilización de tierras para una mayor productividad. Sobre esto último, calificó la "infrautilización" del campo como un "disparate".

De todos modos, defendió que los fondos sean canalizados por proyectos tractores que lideren la recuperación económica tras la pandemia, para asegurar la solidez del sistema empresarial.

De hecho, Lago se posicionó en contra de desembolsar ese dinero en obras pública e infraestructuras. Y, al mismo tiempo, advirtió de que pese a que Galicia será la "cuarta" autonomía que menos se verá afectada en términos económicos por el virus, no recuperará sus niveles de crecimiento y PIB de 2019 hasta 2023. Eso siempre y cuando no se produzca otro confinamiento duro, similar al de marzo y abril, ya que, si eso ocurre , "remata completamente" a Galicia desde el punto de vista económico. Por otro lado, opinó que en 2021 "no es el momento de recortar", sino de apoyar con gasto a las familias que están sufriendo más.

Por su parte, Pedro Puy, del PP gallego, agradeció los consejos de Lago, como el de reducir la burocracia mal entendida. Y se mostró preocupado por lograr mantener la "disciplina financiera" sin que se genere un "desequilibrio enorme" en las cuentas públicas con motivo de la pandemia. Mientras, Noa Presas, del BNG, coincidió con Lago en explotar las potencialidades económicas de Galicia; y Pablo Arangüena, del PSdeG, criticó las medidas impuestas por la Xunta en este estado de alarma.