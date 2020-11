La tormenta tropical 'Theta' se acerca a Galicia, ¿cuándo se notarán sus efectos?

La segunda mitad de la semana seguirá marcada por la estabilidad atmosférica que apenas dejará precipitaciones en la mayor parte del país donde sí habrá abundantes nieblas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que explica que la tormenta tropical 'Theta' se irá acercando a Canarias y a la Península, cuyos efectos se podrían observar el domingo o el lunes.



El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado que el tiempo sigue marcado por las altas presiones de un potente anticiclón en Europa del este que ejerce su influencia en España, de modo que en los próximos días la Península solo estará afectada por los extremos de sistemas frontales asociados a borrascas lejanas.



Así, ha precisado que entre el miércoles y el viernes las precipitaciones serán "bastante escasas" y solo se esperan precipitaciones débiles en el oeste de Galicia. Un frente poco activo se acercará a la comunidad esta tarde, lo que dará lugar a cielos con nubes de tipo medio y alto al principio y lluvias que comenzarán durante la tarde por el litoral atlántico. Los vientos soplarán del sur, aumentando su intensidad durante la mañana hasta alcanzar ráfagas fuertes por la tarde en A Mariña, quedando moderados en el resto, según informa MeteoGalicia.



Las temperaturas mínimas ascenderán, pero las máximas continuarán sin cambios. Pontevedra y Ourense, con 20 grados alcanzarán las máximas del día en Galicia. Los termómetros en Vigo se moverán entre los 14 y los 19 grados de temperatura. Una cifra que, en caso de las mínimas, queda muy lejos de los 6 grados que se registraráne en Lugo.





Bo día! Hoxe mantemos a situación anticiclónica en #Lugo e #Ourense pero as condicións mudarán na #Coruña e #Pontevedra pola tarde co achegamento dunha fronte.

Aumentará a intensidade do vento, o ceo irase cubrindo e a chuvia comezará polo oeste estendéndose algo máis pola noite. pic.twitter.com/qfMdN6jJs7