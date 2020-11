Ábalos dice que frente al Corredor Atlántico, en el Mediterráneo "no hay que inventar"

El empresariado del Levante realizó ayer un nuevo ejercicio de fortaleza y presión para reivindicar la conclusión del Corredor Mediterráneo ferroviario. En un acto en Valencia, el movimiento #Quierocorredor reunió al sector empresarial de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Andalucía y citó al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, al que urgió terminar las obras en 2025. Si bien no llegó a confirmar el plazo, sí dejó caer que lo aceptaba como un desafío para intentar cumplirlo. Esta apuesta por el Mediterráneo, dijo el ministro, se basa en que ya hay una "realidad" -riqueza económica, producción industrial y agraria...- a la que se debe dar salida mediante el transporte ferroviario. "Aquí ya está la base, no hay que inventar", comentó en comparación con la situación del Noroeste, también pendiente de su corredor de mercancías con Europa que apenas ha dado siquiera pasos más allá de su reconocimiento nominal.

Y es que el acto organizado en Valencia tuvo como maestro de ceremonias al montañero y presentador Jesús Calleja, que apretó al ministro para intentar arrancarle el compromiso firme, como así demandan los empresarios del Levante, de que el Corredor Mediterráneo se termine en 2025. Pero como el presentador es de León, también le inquirió por la situación del Corredor Atlántico, al que pertenece el Noroeste, si bien para que esa conexión sea efectiva, primero se tiene que modernizar toda la línea ferroviaria interna y afrontar la conexión con los puertos.

"Muchas veces se reivindica para otros corredores y me he comprometido a impulsar ambos corredores, pero aquí hay una base que no hay que construir y se trata de dar cauce a lo que ya se produce con niveles de eficiencia, que en otros casos habría que inventar", dijo esto último en alusión al Corredor Atlántico.

La presión ejercida sobre Ábalos le llegó de todas partes. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, no se anduvo por las ramas y pidió al Gobierno que "se ponga las pilas" para acelerar el Corredor Mediterráneo. Boluda también defendió que la infraestructura ferroviaria debe aprovechar los fondos europeos "que va a haber en cierta abundancia por la reactivación que se busca desde la Unión Europea", para darle el impulso final.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, recalcó que el Corredor Mediterráneo "debería estar ya" porque es "una animalada desde todos los puntos de vista no tener la España circular unida a la España radial". Recordó también que los empresarios llevan años reivindicando esta infraestructura. "Cuándo tendría que estar hecho, ayer, y ahí estamos", reprochó.

Ábalos quiso poner en valor que si se aprueban los presupuestos del Estado, el Corredor Mediterráneo recibirá 1.982 millones de euros de inversión (cifra que se obtiene de sumar los presupuestos de Adif en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía).

En el chequero semestral del proyecto que hace #Quierocorredor, el balance es que sigue su curso con "avances lentos" y algunos "hitos" importantes en el último año.

Por otra parte, el Eixo Atlántico y el Consello Económico e Social de Galicia presentaron un plan para el Corredor Atlántico con actuaciones previstas por valor de 2.358 millones de euros, con el objetivo de que la comunidad deje de ser "un gigante dormido".