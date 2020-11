Tráfico no multará a los propietarios de tractores que no pudieron pasar en plazo la ITV

Los propietarios de vehículos agrícolas que no pudieron pasar el control de la ITV no recibirán sanciones, pese a que la prórroga debido el estado de alarma decretado por el estallido del coronavirus para realizar la inspección técnica finalizó esta misma semana. Esta moratoria se debe a que hay puntos en los que las inspecciones móviles no llegan hasta el próximo mes de febrero.

La Delegación del Gobierno en Galicia informó ayer de que esta medida ha sido adoptada "ante la imposibilidad por parte de la Xunta de realizar las inspecciones técnicas de vehículos en algunos ayuntamientos del rural gallego".

La directriz establece que "no procede formular denuncia a los vehículos agrícolas que circulen a partir de 10 de noviembre de 2020 con la inspección técnica caducada si queda acreditado que no pudieron pasar la inspección con anterioridad a esta fecha, de acuerdo con el calendario de ITV móviles".

El delegado del Gobierno, Javier Losada, ya remitió a principio de este mes una carta al vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, para instarle a tomar medidas en este ámbito, pues "la ejecución y funcionamiento de las ITV es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma".