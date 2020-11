La jueza acepta que Pachi Vázquez y los otros acusados declaren al final del juicio

El hombre que lideró el PSdeG, primero en Ourense y después en Galicia, que aspiró a la presidencia de la Xunta e impulsó el proceso de primarias en el socialismo gallego, es desde el año 2019 concejal en O Carballiño al frente de un partido que nació de una escisión socialista, Espazo Común.

Manuel Pachi Vázquez se enfrenta desde ayer al juicio, de once sesiones, que dirime si prevaricó en contrataciones en O Carballiño en su época de alcalde, entre junio de 1995 y agosto de 2005, cuando cesó para ser conselleiro de Medio Ambiente en el gobierno bipartito de la Xunta. Junto a él son encausados Carlos Montes, su sucesor en el cargo hasta el año 2011, así como tres exconcejales: Alfonso Prado, José Antonio Barge y Elisa Domínguez. Todos se enfrentan a penas de inhabilitación pública, de 8 años y 9 meses a 10 años. El exconselleiro, que como el resto de acusados declarará en el juicio al final, según acordó ayer la magistrada, no quiso hacer declaraciones, pero su abogado sí. "Es extraño un juicio en el que del orden de un 80% de testigos no ha sido oído nunca, ni por la acusación ni por las defensas", afirmó.