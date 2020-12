La batalla en la derecha política vive días agitados y el Congreso fue escenario de otra escaramuza entre dos formaciones que, sin embargo, se han entendido en Andalucía, Madrid o Murcia, facilitando gobiernos presididos por el PP. El diputado de Vox José María Sánchez menospreció ayer a la ourensana Ana Belén Vázquez, a la que tachó de “chillona”. Esta respondió acusando de “cobarde” su parlamentario y esgrimiendo los votos de sus siglas. “Mire si están orgullosos los gallegos de esta diputada que ha sido la más votada de España conjuntamente con mi compañero Celso Delgado”, presumió.

El conflicto se generó durante el debate parlamentario. Tras las críticas de Vázquez, de tono habitualmente vehemente y ceñida al argumentario de su formación, el parlamentario de Vox atacó. “Forma parte de la sucesión dura de doña Cayetana [Álvarez de Toledo], que es una diputada chillona gallega que deja en mal lugar a los gallegos. Le recuerdo que el trabajo del grupo popular es inferior al de Vox. En proporción han trabajado ustedes menos de la mitad”, espetó. Ante las quejas de las bancadas populares, asumió: “Ya sé que es machismo”.

Vázquez pidió la palabra pare defenderse y lo hizo fiel a su estilo, al ataque y sin miramientos. “Sé que están enfadados porque todavía no saben justificar cómo devolver los 212.000 euros que cobraron sin hacer nada estas dos semanas”, espetó sobre la ausencia de trabajo y las dietas. “Hubo 30 enmiendas que pudieron salir adelante y no salieron porque ustedes no estaban. Esa cobardía se la tienen que explicar al resto de españoles a los que deben dinero”, añadió.

Dietas

En su vehemencia no escatimó otra bala. “Escucho cómo hablan de diputados que cobran dietas cuando 20 diputados de ustedes tienen casa en Madrid y son diputados por otra circunscripción”, finalizó, deslizando que en Vox se benefician de las dietas por acudir al Congreso que reciben los diputados de fuera de la capital cuando tienen hogar en la ciudad.

En esa misma situación se encontraron diputados del PP como, en su momento, el propio líder del partido, Pablo Casado. En el año 2018 era diputado por Ávila, pero residía en Madrid.