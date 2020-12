El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer en una reunión con el titular de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, que, pese a los compromisos adquiridos por el Gobierno central, Galicia “no va a tener AVE en 2021”.

Tras el encuentro institucional, en el que repasó con Baltar la situación de las infraestructuras, y sobre todo la conexión de alta velocidad ferroviaria con Madrid, explicó que los informes con los que trabaja el departamento autonómico de Transportes e Infraestruturas “acreditan otro nuevo retraso en al conectividad Madrid-Galicia” de la alta velocidad ferroviaria.

“Creo que es bueno no engañar a nadie. No vamos a tener AVE en 2021. Pasará el Año Santo y Galicia no tendrá un AVE que conecte con Madrid. Y el calendario de la conexión Lugo-Ourense se retrasa hasta 2024”, esgrimió. “Estos son los datos”, agregó, antes de recordar que el actual Ejecutivo central ya materializó “otro retraso” en relación a la fecha prefijada anteriormente para el fin del AVE, que era 2020.

Pero Feijóo añadió que, “lamentablemente tal y como van las obras, y dado que parte de ellas en concreto no empezarán hasta 2021”, la alta velocidad ferroviaria Madrid-Galicia “no funcionará” en el próximo ejercicio.