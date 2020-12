El titular de la Xunta y presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, exigió ayer al Gobierno central que los criterios de reparto de los fondos europeos los defina “un comité de expertos y no el politburó”, haciendo un símil del Ejecutivo con el comité central del partido comunista durante la Unión Soviética. Lo hizo junto al presidente del PP, Pablo Casado, en el acto Galicia: más inversiones, menos impuestos, celebrado en el Monte de San Pedro, en A Coruña. De los fondos, dijo que son “una oportunidad histórica”, pero aseguró, en referencia al posicionamiento del Gobierno, que “los indicios no son esperanzadores”. “Necesitamos que se definan los criterios de reparto”, insistió en una intervención en la que arremetió contra la gestión del Ejecutivo, en particular en relación al COVID-19. “El gobierno más inexperto, más sectario y peor avenido posible”, indicó Feijóo, quien, entre otras cuestiones, criticó “el fiasco en la distribución del material de protección” al inicio de la pandemia.

Frente a ello, contrapuso las medidas impulsadas por la Xunta en sus primeros cien días de gobierno. “Una ley para gestionar la pandemia, la única en España”, expuso. También destacó el que Galicia sea “la tercera comunidad autónoma con menos mortalidad, solo por debajo de Canarias y Baleares”. “Y con menor ocupación de camas COVID”, afirmó sobre la situación en los hospitales.

En los cien días que han transcurrido desde el comienzo de su cuarta legislatura, dijo, han llevado a cabo “una docena de leyes”, una cada nueve días. “Hemos hecho más por Galicia en los cien primeros días que el Gobierno de España en 365 días”, remarcó en un discurso en el que asegurado que “el gobierno social-populista ha demostrado que es tan fiable como la máxima con la que nació”.

“No dormiría tranquilo si tuviese que gobernar con ministros de Pablo Iglesias”, dijo en alusión a las palabras de Pedro Sánchez. del que manifestó que desconoce “si ha logrado superar el insomnio”, pero se mostró convencido de que sí lo tienen ahora “la mayoría de los españoles”.

Los elogios a la gestión de la Administración gallega centraron también el inicio de la intervención del presidente del PP, Pablo Casado, quien dijo que Feijóo y su equipo son “una referencia de gobierno”.

Por otra parte, arremetió contra la falta de “compromiso” con Galicia por parte del Ejecutivo central, en particular con el Xacobeo. “En los presupuestos ni un rastro de ayuda”, dijo en referencia a las infraestructuras y, en particular, a la Alta Velocidad. En su intervención sobre los fondos europeos, tuvo también palabras para el fallo judicial que anula el ERE de Alcoa en San Cibrao. “Una decisión que da un rayo de esperanza, de futuro, ante el desinterés y el abandono del Gobierno de España”, añadió. Por otra parte, en el acto el conselleiro Francisco Conde apeló a tener una “visión de Estado” en el reparto de estos fondos y subrayó que Galicia está “consensuando” la asignación de los mismos. “No se puede perder esta oportunidad”, dijo en referencia a lograr una “Galicia más digital, más sostenible y más competitiva”.