El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado que cumplió los protocolos establecidos por el Sergaa al no hacer la curentena tras participar el viernes pasado en un acto del PP en A Coruña en el que estuvo en contacto con la conselleira de Mar, Rosa Quintana, que dio positivo por covid-19 en una PCR. En la sesión de control al Gobierno del pleno del Parlamento, ha respondido de esta manera a la petición del líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, para hacer un ejercicio de "pedagogía y transparencia" y explicar el protocolo que siguió para poder estar 48 horas después de ese acto en el Parlamento.

"Estoy lleno de fotografías que me pasa el gabinete de los líderes del PSdeG y el BNG sin mascarilla en los actos públicos pero no las voy a utilizar porque creo que de esto no va el tema", ha replicado Núñez Feijóo y, tras pedir Caballero que las mostrase, le ha recriminado que "niegue las realidades gráficas que lo inmortalizan".

Según ha explicado durante su intervención, la conselleira del Mar fue a Bruselas para participar en un Consejo de ministros y posteriormente "como viajero que llegó a Galicia se hizo una PCR". Asistió al acto "sin PCR todavía diagnosticada" y cuando tuvo el resultado positivo "automáticamente" se llamó a todos los participantes en ese acto para hacerse una prueba. Posteriormente, fuentes de la Xunta han puntualizado que Quintana se hizo la PCR por tener conocimiento de haber estado en contacto estrecho con un positivo.

Núñez Feijóo ha insistido en que ese acto "cumplía con toda la normativa" y ha reprochado que el líder del PSdeG quería que él se cuarentenarse, algo que no hicieron el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias, "con PCR positiva familiar" en ambos casos. Por eso, ha advertido a Caballero que no pretenda darle lecciones de "cumplir estrictamente el protocolo del Sergas", porque lo desconoce al igual que "desconoce en relación a la pandemia prácticamente todo".

Así, le ha pedido al secretario general del PSdeG que repase el protocolo porque hay una "diferencia sustancial" entre un contacto y un contacto estrecho y ha puesto como ejemplo lo que puede pasar en un pleno del Parlamento, en el que si uno de los diputados da positivo "lo lógico es hacerle una PCR al resto de diputados pero no cuarentenarlos". "Si, por el contrario, da positivo la persona que tiene usted al lado lo lógico es hacerle una PCR a usted y aunque sea negativo cuarentenarlo. Pero si estuvo toda la sesión con mascarilla, lo lógico es no cuarentenarlo", ha concluido.

Caballero ha recordado a Núñez Feijóo que tuvo que disculparse por "la imprudencia y el error" cometido en este acto, en el que se le pudo ver junto al líder del PP, Pablo Casado, sin mascarilla, en lo que describió como una "celebración de la oposición de la derecha de la caverna" a la ley de eutanasia aprobada en el Congreso. Y le ha instado a aclarar por qué se organizó un cribado masivo de los asistentes si no hubo "riesgo" de contagio de la covid-19 o, de lo contrario, que aclarase "por qué no hizo cuarentena" ya que considera que estas explicaciones pueden ser un "buen ejemplo" para la ciudadanía.