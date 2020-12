El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que se siente “orgulloso” de sus primeros cien días de este mandato porque hizo más en este período que el Gobierno central en un año, mientras el PSdeG solo se dedicó a “aplaudir” al Ejecutivo de Sánchez y el BNG a “traicionar” a Galicia.

En la sesión de control al Gobierno del pleno del Parlamento respondió así las preguntas de la oposición, que le recriminó su gestión en la pandemia y la falta de previsión para afrontar una posible tercera ola del COVID.

La líder del BNG, Ana Pontón, ha reprochado “improvisación, falta de anticipación y errores repetidos” y le ha pedido a Feijóo que deje “la descalificación, la prepotencia y la bronca” y acepte las propuestas para reforzar la sanidad o de un plan de rescate para los autónomos, entre otras.

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, acusó a Feijóo de “abandonar al país” y vivir en una “realidad paralela”, por lo que le pidió rectificar y explicaciones por no haberse cuarentenado tras un acto en A Coruña al que acudió la conselleira del Mar, Rosa Quintana, positivo por COVID.

Feijóo asegura que cumplió los protocolos del Sergas al no cuarentenarse porque hay un “diferencia sustancial” entre un contacto y uno estrecho. “Estoy lleno de fotografías que me pasa el gabinete de los líderes del PSdeG y el BNG sin mascarilla en los actos públicos pero no las voy a utilizar porque creo que de esto no va el tema”, replicó.