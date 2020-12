El Parlamento gallego aprobó ayer una proposición no de ley para pedir al Gobierno una partida específica de 30 millones de euros para la promoción del Xacobeo 2021. La iniciativa, que ha sido impulsada por el PP y ha salido adelante con el apoyo del BNG y la abstención del PSOE, busca “reparar” el desagravio cometido por el Gobierno central al no incluir “ni un solo euro” para esta celebración en los presupuestos del 2021.

El diputado del PP gallego Borja Vera criticó la decisión del Gobierno que evita respaldar a una de las citas que mayor repercusión tendrá sobre el turismo y también estatal, “uno de los sectores más afectados” por la pandemia y que, además, será “clave en la recuperación”, defendió.

Mientras la Xunta incrementó un 50% su presupuesto para turismo de cara a aprovechar la “gran oportunidad” que supone el Año Santo, el parlamentario popular criticó la “anomalía” que supone que el “mayor evento turístico nacional no sea apoyado por Pedro Sánchez”. La única explicación posible para esta actuación, denuncia, es que se trata de un “evento gallego y que en Galicia gobierna el PP” lo que demostraría sectarismo por parte del Ejecutivo central.

El parlamentario incluso acusó al gobierno local de Santiago, que dirige el socialista Xosé Sánchez Bugallo, de hacer “dejación de funciones” por no “defender a la ciudad” frente a este menosprecio.

Por ello, los populares insisten en demandar una mayor ayuda estatal para la celebración de esta cita aunque, en todo caso, no dudarán en “defender solos este Xacobeo” si hiciese falta.

Aunque el BNG apoyó la propuesta, su parlamentario Daniel Pérez insistió en que, pese a que “el Xacobeo es muy buen producto turístico, no es la solución única” y no debe “ocultar” el resto de oferta que tiene Galicia. Más crítica con la propuesta fue la diputada del PSdeG Leticia Gallego, quien denunció que el incremento presupuestario de la Xunta en la materia únicamente se dirige al Xacobeo sin ofrecer ninguna opción al resto del sector por lo que “no es sufciente”. Además criticó que a poco más de una semana para que comience el Año Santo, la Xunta todavía no haya dado a conocer la programación ni la anunciada “reformulación” del Xacobeo.