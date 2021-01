El discurso de Fin de Año del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, estuvo marcado, como no podía ser de otra forma, por la crisis sanitaria originada por el COVID-19 y para la que todavía no se calcula una fecha de conclusión a pesar de que las vacunas ya se comenzaron a distribuir. Por ello, alertó de la necesidad de no cometer el error “de pensar que todo terminó”. Con todo, indicó que, ante la llegada de la vacuna, hay motivo de “esperanza” y que Galicia está “preparada” para aprovechar las medidas de reactivación que la Unión Europea acordó. También instó a “pelear” por la recuperación sin dejar a ningún gallego “al margen”.

Feijóo trasladó su mensaje desde el mismo atril que ha utilizado en algunas ocasiones para informar sobre la evolución de la pandemia y las medidas aprobadas para frenar el COVID-19 y, de hecho, sus primeras palabras fueron para recordar a los fallecidos y a sus familias.

También expuso su reconocimiento a los profesionales sanitarios, trabajadores de residencias y centros educativos, así como a los empleados de “servicios esenciales” o a la “gente solidaria”. “Galicia afrontó esta prueba inédita con resolución y sin miedo”, manifestó en un discurso en el que defendió que como comunidad dio “la talla”. “Y también como un conjunto de instituciones capaces de trabajar armónicamente”.

Hogar común

“Se volvió a evidenciar esa Galicia entendida como hogar común, como familia”, resaltó Feijóo, quien aseguró que siente “de todo corazón” las consecuencias que la pandemia y las medidas adoptadas para combatirla tuvieron en la población y, en especial, en sectores como autónomos, profesionales de hostelería y empresas o en familias que “temen por los efectos económicos”.

Convencido de que “comprenden” cada medida adoptada, insistió en que cada una de estas ha tenido como objetivo “protegerlos a todos”. “Y continuar como una de las comunidades con mejor comportamiento en esta pandemia”.

En este sentido, destacó que las medidas se seguirán adoptando de la mano de los expertos del comité clínico, al que ha agradecido su trabajo. Al hilo de ello, pidió a los gallegos que “sigan siendo responsables”. “La vacuna que los gallegos ya están recibiendo y que se va a extender poco a poco es el principio del fin. Pero no cometamos el error de pensar que en este momento ya todo terminó, porque no es así. Es necesario que sigamos siendo escrupulosos en el cumplimiento de las medidas de prevención”, enfatizó.

Por otra parte, en relación a la gestión del Gobierno gallego, incidió en que la crisis del coronavirus “aún sigue exigiendo rapidez en las decisiones, eficacia y precisión, requisitos que no son siempre son fáciles de conciliar”.

“Hay motivos para la esperanza, no tenemos certezas, pero sí indicios de que esta mala etapa de camino tendrá pronto un final”, comentó, asimismo, Feijóo, para quien hay motivos para la “confianza”. “Los mismos gallegos que afrontamos con tesón la pandemia somos los que vamos a pelear la recuperación”.

“Cuando ese momento llegue, Galicia estará preparada para aprovechar las medidas de reactivación que la Unión Europea acordó”, expuso en un discurso en el que también en esta materia aludió a la “responsabilidad” para no dejar a ningún gallego “al margen”. “Si estamos luchando juntos contra la pandemia, juntos volveremos a levantarnos y avanzar”, subrayó al final de su intervención el presidente de la Xunta.

La oposición le exige más compromiso “con lo público”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en réplica al mensaje de Fin de Año de Feijoo, sostuvo que Galicia ha dado “la talla” en 2020 ante la situación de pandemia que se vive, pero no así su presidente, instalado en su “habitual soberbia”. La dirigente nacionalista celebró la “solidaridad” del pueblo gallego, también su “coraje”, pero echó en falta otra actitud en Núñez Feijóo. Pontón vio en su gestión “improvisación permanente” y observó a un mandatario autonómico “incapaz de anticiparse, de aprender de los errores” y de tomar nota de las lecciones, al menos de “dos fundamentales”, que a su entender son la necesidad de blindar la sanidad pública y un nuevo modelo de cuidado de las personas mayores que proporcione una “vejez digna”. Por su parte, el secretario xeral del PSdeG y portavoz parlamentario, Gonzalo Caballero, reclamó a Feijóo “desplegar el paraguas de la protección que Galicia necesita” para encarar el 2021 y un “claro compromiso con la defensa de lo público”. Le demandó también que active todas las medidas “al alcance” de su gobierno para “proteger a las personas” frente a una crisis que es la de “mayor envergadura”. El secretario xeral del PP gallego, Miguel Tellado, reivindicó el “tono de humanidad” del discurso de Fin de Año “en una época en la que es más necesario que nunca”. En su valoración del mensaje, Tellado afirmó que Feijóo “ratificó su compromiso con un pueblo que aún está sufriendo las consecuencias de una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes”.